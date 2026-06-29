Polski trener zamienił Finlandię na Słowację!

Niewielu polskich trenerów pracuje w klubach zagranicznych, więc tym bardziej cieszy informacja, że zostałeś asystentem trenera Dukli Trenczyn, która występuje w słowackiej Extralidze. W ostatnim sezonie byłeś asystentem trenera drużyny Ilves Tampere U18, więc skąd pomysł na zamianę Finlandii na Słowację?



Już od dłuższego czasu chciałem zmienić środowisko i odejść od trenowania młodzieży na rzecz pracy z seniorami. Szukałem odpowiedniej dla siebie opcji i dzięki pomocy poprzedniego trenera naszej reprezentacji, Roberta Kalabera, z którym miałem okazję pracować w kadrze, otrzymałem propozycję pracy jako asystent w Dukli Trenczyn.



To nie była jedyna oferta jaką rozważałeś, bo portal hokej.net informował, że miałeś jeszcze propozycje pracy w Re-Plast Unii Oświęcim. Warunki jakie zaproponowano Ci w Trenczynie były dużo lepsze niż te w Oświęcimiu?



Zakres obowiązków był podobny, bo w obu klubach miałem być asystentem, ale w Unii byłbym bardziej zaangażowany w pracę z młodzieżą, a w Dukli z kolei moje główne obowiązki dotyczyły drużyny seniorów, więc ta opcja bardziej mi odpowiadała.



Nie chciałeś zostać w Finlandii.



Po czterech latach pracy z młodzieżą w Ilves Tampere zdecydowałem się odejść. W związku powiększeniem rozgrywek Liigi (najwyższa klasa rozgrywkowa ligi fińskiej w kategorii seniorów przyp. red.), w najbliższym czasie do ligi Mestis spadnie kilka zespołów. W związku z tymi wprowadzanymi zmianami, praktycznie wszystkie kluby zwiększają wydatki na pierwsze zespoły. W zeszłym sezonie byłem jedynym asystentem w lidze fińskiej do lat 18-stu, który miał kontrakt na pełnym etacie. Taką umowę mają tylko główni trenerzy w zespołach młodzieżowych. Wprawdzie otrzymałem ofertę dwuletniego kontraktu z klubu KooKoo U18, ale skoro pojawiła się propozycja pracy w drużynie seniorów, to z niej skorzystałem.



W KooKoo też miałeś być asystentem głównego trenera?



W pierwszym sezonie miałem być asystentem, a w kolejnym już pierwszym trenerem. Wprawdzie przez te dwa lata obowiązującego kontraktu miałbym umowę na pełny etat, to wybrałem pracę w Trenczynie.



Nowym trenerem Dukli został Kanadyjczyk Todd Woodcroft, który przez ostatnie dwa lata był trenerem grającego w niemieckiej lidze DEL2 EC Kassel Huskies, a w ostatnim sezonie dodatkowo był asystentem trenera reprezentacji Słowacji – Vladimira Orszagha. W przeszłości jako asystent pracował w lidze NHL czy reprezentacji Białorusi, Szwajcarii i Szwecji.



Tak, to dosyć znana postać w środowisku hokejowym. Kiedy podpisywałem umowę, to nie wiedziałem, że to on będzie pierwszym trenerem. Wówczas ważny kontrakt z Duklą miał poprzedni trener, zresztą Amerykanin. Todda wcześniej nie znałem i nie miałem z nim żadnego kontaktu. Kiedy klub poinformował mnie, że to właśnie on będzie szkoleniowcem Dukli, to odbyliśmy kilka rozmów online, które dotyczyły między innymi zakresu moich obowiązków.



A jakie one będą?



Jako asystent będę odpowiadał za pracę z obrońcami, a więc gra w „PK” (Penalty Kill przyp. red), czyli osłabienia. Plus cała gra obronna naszego zespołu oraz skauting przeciwnika, czyli rozpracowywanie naszych rywali.



Zatem będziesz miał podobne obowiązki do tych w reprezentacji Polski, gdzie jesteś asystentem Pekki Tirkkonena, a wcześniej pracowałeś w sztabie Roberta Kalabera.



Można tak powiedzieć, że w Dukli będę miał podobne obowiązki do tych w reprezentacji. Różnica jest taka, że w Trenczynie będę pracował z drużyną praktycznie codziennie, a z kadrą spotykamy się tylko kilka razy w roku podczas krótkich zgrupowań.



Będziesz mógł łączyć pracę w Dukli z obowiązkami w reprezentacji Polski?



Tak. Mam odpowiedni zapis w kontrakcie, że jeżeli nie będzie to kolidowało z moimi obowiązkami w Dukli Trenczyn, to mogę także pracować jako asystent trenera reprezentacji Polski.



Kiedy rozpoczynacie przygotowania do nowego sezonu?



Spotykamy się w Trenczynie 3 sierpnia i wtedy startujemy z treningami na lodzie. W tym czasie zagramy kilka meczów towarzyskich. Do tego czasu zawodnicy mający aktualne kontrakty z klubem ćwiczą pod okiem trenera przygotowania kondycyjnego lub mają rozpisane indywidualne treningi.



Planowane są jakieś wzmocnienia?



Zmiany będą. Kilku zawodników odeszło już z klubu, być może będą też kolejni. W sierpniu do zespołu dołączy kilku nowych Słowaków i obcokrajowców. Na razie nie wiemy ilu ich będzie.



W zeszłym sezonie Dukla Trenczyn zajęła przedostatnie miejsce w tabeli i dzięki meczom barażowym zapewniła sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jakie będę cele zespołu w sezonie 2026/27?



Na pewno będziemy walczyli o to, aby te rozgrywki zakończyć lepiej niż te poprzednie. Przede wszystkim chcemy się zakwalifikować do fazy play off. Wszyscy w klubie zdają sobie sprawę, że Duklę czeka dużo zmian, które planowane są długofalowo. Hokejowi w Trenczynie chcemy przywrócić lata świetności, ale na to potrzeba czasu, dlatego będziemy to robili krok po kroku.