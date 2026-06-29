Przemyślany ruch Lewandowskiego, czyli MLS a sprawa Polski

Według rankingu Global Football, MLS jest dziesiątą ligą świata. Dla porównania, saudyjska Pro League, z której ofertę miał dostać Rober Lewandowski, to dopiero 36 miejsce na świecie, za szkocką Premiership i koreańską K League 1. Na czele zestawienia znajduje się, rzecz jasna, Premier League z oceną rankingową 91.9, przed Seria A (86.1), La Liga (86), Ligue 1 (85.6), Bundesligą (85.4), belgijską Jupiter Pro League (81.5), angielską Championship (80.8), Ligą Portugal (80.7) i brazylijską Seria A (80).



MLS zamyka top 10 i z rankingiem 79.3 minimalnie wyprzedza Eredivisie (78.7), duńską Superligę (78.5) i naszą Ekstraklasę (78.3). Dopiero za polską Ekstraklasą plasują się: argentyńska Liga Profesional (78.2), japońska J League (78.1), turecka Super Lig (77.7), szwedzka Allsvenskan (77.6) i chorwacka elita HNL (77.5).

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Również z uwagi na trwający mundial, kluby MLS rozwinęły się pod każdym względem, infrastrukturalnym, marketingowym, ale też sportowym.

Chicago Fire leży jak ulał na Robercie Lewandowskim



Projekt Chicago Fire zdaje się być wręcz skrojonym pod "Lewego". Oto Robert przenosi się do drugiego największego polskiego miasta, po Warszawie, jak z przymrużeniem oka nazywane jest Wietrzne Miasto, z uwagi na liczącą 1,5 mln polonię. Polacy będą mieli najlepszego ambasadora w osobie RL9, podobnie jak w latach 1998-1999, gdy Fire strzelał bramki Roman Kosecki, czy Piotr Nowak, który był asem ekipy w okresie 1998-2002.

Wpływ "Lewego" na rozwój klubu będzie nie mniejszy niż w Barcelonie, Bayernie, czy Borussii Dortmund. Chicago Fire urośnie marketingowo i spokojnie zarobi sumy, jakie wyda na kontrakt kapitana reprezentacji Polski. Zwieńczeniem tego projektu ma być otwarcie nowego stadionu, datowane na 2028 r., którego koszty budowy szacowane są na 750 mln dolarów.

Lewandowski dołączy do szatni na półmetku rozgrywek. To dla niego nowość

Po raz pierwszy Robert Lewandowski dołączy do nowego klubu na półmetku sezonu. MLS gra według kalendarza wiosna - jesień. Rozgrywki zaczyna w lutym, a kończy w listopadzie. Na półmetku sezonu Chicago jest trzecie w Konferencji Wschodniej, ze stratą pięciu punktów do Interu Miami i siedmiu – do liderującego Nasville. Rundę rewanżową Fire rozpoczną już 17 lipca, starciem z Vancouver Whitecaprs u siebie. Tylko do końca sierpnia ekipa rozegra 11 meczów, z czego trzy w ramach Pucharu Lig.

Co z występami dla Polski w Lidze Narodów?

Co więcej, MLS nie ma przerwy na wrześniowe mecze Ligi Narodów. Gdy Polska będzie się w jej ramach mierzyła z Bośnią i Hercegowiną (25 września) oraz Szwecją (28 września), Chicago Fire czeka wyjazdowe starcie z Charliotte (27 września).

Rober będzie mógł dołączyć do kadry na październikowe mecze LN z Rumunią (2.10) i Bośnią (5.10), bo Chicago z New York City zmierzy się dopiero 10 października.

Oczywiście, podróż zza oceanu to nie to samo, co przyloty na kadrę z Barcelony czy z Monachium, po dwugodzinnej podróży. Lot z Chicago do Warszawy trwa 10 godzin, z przesiadką ponad 11. Jeszcze bardziej uciążliwa dla organizmu jest siedmiogodzinna różnica w strefie czasowej. Karol Świderskim, w okresie występów w Charlotte, Przemysław Frankowski - w Chicago, czy Bartosz Slisz - w Atlanta United, przyjeżdżali na zgrupowania reprezentacji. W praktyce jednak zaczynali treningi z kadrą od wtorku, gdyż poniedziałek na ogół spędzali w podróży. Świderski na dodatek miał pecha, aż dwukrotnie zawieruszył się jego bagaż, przez co musiał ćwiczyć w pożyczonym sprzęcie.

Ale akurat przypadek Karola dowodzi, że można błyszczeć w kadrze po długich podróżach z USA i zmianie strefy czasowej. Bramki, jakie strzelał dwukrotnie Walii w Lidze Narodów, czy Albanii w eliminacjach do Euro 2024 były jego dziełem w czasach, gdy na co dzień występował w Charlotte.

Szkoleniowcem Chicago Fire, od blisko dwóch lat, jest Amerykanin irlandzkiego pochodzenia Gregg Berhalter. Jako piłkarz wystąpił w dwóch meczach na MŚ 2002 r., ale akurat starcie z Polską, wygrane przez podopiecznych Jerzego Engela 3-2, przesiedział na ławce rezerwowych. W Chicago jest także dyrektorem sportowym. Hołduje ofensywnej taktyce 1-4-3-3.



Przed przyjściem Lewandowskiego największą gwiazdą zespołu był 29-letni belgijski napastnik Hugo Cuypers, wyceniany na 10 mln euro.

Pewne jest jedno, Robert Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, będzie miał trudno, aby zostać najskuteczniejszym Polakiem w MLS. Piłkarsko wychowany w Niemczech Kacper Przybyłko zdobył 43 bramki dla Philadelphia Union i Chicago Fire. Znacznie łatwiej Robertowi będzie dogonić Świderskiego i Adama Buksę, którzy legitymują się 28 trafieniami w MLS.

Z racji wysokich kosztów przelotu za ocean, trudno liczyć na to, by do Chicago z Polski za Robertem podążały takie pielgrzymki fanów, jak do Barcelony. Pewne jest jedno: MLS stanie się bardziej łakomym kąskiem na rynku medialnym. Na razie oglądać ją można było tylko w internetowej Apple TV, za około 30 zł miesięcznie.

Istotne także, że Robertowi uda się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: pogodzić wysokie apanaże, na poziomie 18 mln dolarów rocznie, z całkiem wysokim poziomem ligi. Dzięki temu "Lewy" nadal będzie wzmocnieniem dla reprezentacji Polski. W MLS-ie większe pobory ma tylko Leo Messi, który w Interze Miami inkasuje rocznie 26 mln dolarów.