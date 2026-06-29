Sydney w Opolu! Klub siatkarski oficjalnie to ogłosił

Sydney Palazzolo (rocznik 2003) to amerykańska siatkarka włoskiego pochodzenia, która gra na pozycji przyjmującej. Siatkarskie doświadczenie zbierała w High Point University i Notre Dame University.

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Poprzedni sezon spędziła w Słowenii, reprezentując barwy klubu OTP banka Branik. Wywalczyła z tą drużyną mistrzostwo oraz Puchar Słowenii. Rywalizowała też w Pucharze CEV, w którym odpadła w 1/8 finału po porażkach 0:3 i 2:3 z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

Sydney Palazzolo - nowa siatkarka UNI Opole:

Sydney Palazzolo - nowa siatkarka UNI Opole Zobacz galerię

Palazzolo to trzecia nowa siatkarka ogłoszona przez UNI Opole. Wcześniej klub poinformował, że w drużynie, którą prowadzi trener Bartłomiej Dąbrowski, zagrają nowe przyjmujące - Andriana Pavlyk (Ukraina) oraz Daria Wieczorek.