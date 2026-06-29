Tego jej zabrakło. Fręch przemówiła po meczu I rundy Wimbledonu

Tenis

Magdalena Fręch przegrała z Anną Kalinską w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Polka przyznała, że zabrakło jej przede wszystkim dobrego serwisu.

Magdalena Fręch udziela wywiadu po przegranym meczu.
fot. PAP
Magdalena Fręch

Fręch przegrała z Kalinską 6:7, 4:6 i odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu.

 

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- Zabrakło serwisu. To był klucz w grze na trawie. Niestety, ten brak serwisu w ważnym momencie potrafi się zemścić, bo w gemie, w którym miałam 5-4, zrobiłam bodajże dwa podwójne błędy. To jest niedopuszczalne. Mój ruch był trochę zwolniony i ten serwis mi uciekł - powiedziała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.

 

Polska zawodniczka przyznała, że w ostatnim czasie zmagała się z kontuzją brzucha.

 

- Na Roland Garros musiałam się wycofać z debla, bo było naciągnięcie, płyn w środku, więc to też wymuszało mniejszą liczbę powtórzeń na serwisie - dodała.

 

Fręch ma jeszcze przed sobą rywalizację w deblu. Wraz z Anną Bondar zmierzy się z parą Storm Hunter - Caty McNally.

 

- Ciężkie losowanie, rozstawiona para, ale postaramy się powalczyć - zakończyła.

 

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