"To frustrujące". Linette oceniła mecz z Andriejewą

Linette walczyła do końca ze zwyciężczynią Roland Garros, ale ostatecznie uległa jej 5:7, 4:6.

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- Szkoda, że nie udało mi się "dociągnąć" późniejszych gemów. To naprawdę frustrujące, bo się namęczyłam, żeby wrócić i w pierwszym, i w drugim w secie - powiedziała w rozmowie z Polsatem Sport.

Choć Polka odpadła w pierwszej rundzie, to podtrzymuje, że lubi nawierzchnię trawiastą.

- Nie wiem, czy trawa lubi mnie, ale ja zawsze lubiłam tę nawierzchnię. Myślę, że to może być taka jednostronna miłość, ale gra mi się bardzo przyjemnie.

Przed Linette jeszcze rywalizacja deblowa. Jej partnerką będzie Iva Jovic.

- To bardzo utalentowana zawodniczka, więc fajnie, że uda nam się zagrać w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie wypoczęta i zdrowa po singlach - zakończyła.