To koniec. Selekcjoner reprezentacji odchodzi

Koubek odniósł duży sukces, wygrywając baraże eliminacji i wprowadzając Czechów na mundial po raz pierwszy od 20 lat. W turnieju w Ameryce Północnej jego zespół w trzech meczach zdobył jednak tylko jeden punkt i zajął ostatnie miejsce w grupie.

Trener stwierdził, że do jego przedwczesnego odejścia przyczyniła się nie tylko słaba postawa drużyny, ale również krytyka w mediach.

„Po porażce w mistrzostwach świata, za którą ponoszę współodpowiedzialność jako trener, oraz po rozważeniu wszystkich okoliczności doszedłem do wniosku, że oddam się do dyspozycji prezesa czeskiego związku piłkarskiego Davida Trundy. Po dyskusjach i konsultacjach doszło do rozstania za obopólną zgodą” – ogłosił Koubek.

PAP