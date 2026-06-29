To koniec. Selekcjoner reprezentacji odchodzi

Piłka nożna

Po odpadnięciu po fazie grupowej mistrzostw świata trenerem piłkarskiej reprezentacji Czech przestał być Miroslav Koubek. 74-letni szkoleniowiec, który zimą objął zespół, miał jeszcze dwuletni kontrakt, ale został on rozwiązany za obopólną zgodą.

Trener piłkarski w garniturze stojący na boisku z rozłożonymi rękami.
fot. PAP
Koubek nie jest już selekcjonerem Czech po niepowodzeniu na mundialu

Koubek odniósł duży sukces, wygrywając baraże eliminacji i wprowadzając Czechów na mundial po raz pierwszy od 20 lat. W turnieju w Ameryce Północnej jego zespół w trzech meczach zdobył jednak tylko jeden punkt i zajął ostatnie miejsce w grupie.

 

Trener stwierdził, że do jego przedwczesnego odejścia przyczyniła się nie tylko słaba postawa drużyny, ale również krytyka w mediach.

 

„Po porażce w mistrzostwach świata, za którą ponoszę współodpowiedzialność jako trener, oraz po rozważeniu wszystkich okoliczności doszedłem do wniosku, że oddam się do dyspozycji prezesa czeskiego związku piłkarskiego Davida Trundy. Po dyskusjach i konsultacjach doszło do rozstania za obopólną zgodą” – ogłosił Koubek.

PAP
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