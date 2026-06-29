To nie był łatwy mecz. Problemy Djokovicia w pierwszej rundzie Wimbledonu

39-letni Djoković miał problemy z Chińczykiem, lecz był lepszy w kluczowych momentach. Między innymi dzięki temu zapisał na koncie zwycięstwo 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Djoković ma szanse wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie. W dorobku ma 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court. Jego kolejnym rywalem będzie Grek Stefanos Tsitsipas.



Wynik meczu:



Novak Djokovic - Wu Yibing 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP