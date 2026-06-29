To nie był łatwy mecz. Problemy Djokovicia w pierwszej rundzie Wimbledonu

Tenis

Siedmiokrotny triumfator Wimbledonu serbski tenisista Novak Djoković pokonał Chińczyka Wu Yibinga 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 w 1. rundzie tegorocznej edycji tego turnieju wielkoszlemowego.

Novak Djoković w białej koszulce polo świętuje zwycięstwo, trzymając rakietę tenisową.
fot. PAP
Novak Djoković

39-letni Djoković miał problemy z Chińczykiem, lecz był lepszy w kluczowych momentach. Między innymi dzięki temu zapisał na koncie zwycięstwo 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

 

Djoković ma szanse wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie. W dorobku ma 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court. Jego kolejnym rywalem będzie Grek Stefanos Tsitsipas.

Wynik meczu:

Novak Djokovic - Wu Yibing 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

 

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