To nie był łatwy mecz. Problemy Djokovicia w pierwszej rundzie Wimbledonu
Siedmiokrotny triumfator Wimbledonu serbski tenisista Novak Djoković pokonał Chińczyka Wu Yibinga 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 w 1. rundzie tegorocznej edycji tego turnieju wielkoszlemowego.
Novak Djoković
39-letni Djoković miał problemy z Chińczykiem, lecz był lepszy w kluczowych momentach. Między innymi dzięki temu zapisał na koncie zwycięstwo 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.
Djoković ma szanse wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie. W dorobku ma 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court. Jego kolejnym rywalem będzie Grek Stefanos Tsitsipas.
Wynik meczu:
Novak Djokovic - Wu Yibing 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Taylor Townsend ma wyróżniający się styl i nie będzie to łatwa pierwsza runda