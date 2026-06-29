Tomasz Fornal zaalarmował służby! "Szacunek za czujność i wzorową postawę"

Siatkówka

Tomasz Fornal jeszcze nie zagrał w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym, a już zasłużył na pochwały. Co prawda nie od siatkarskich ekspertów, ale od... straży pożarnej. Polski siatkarz był w gronie osób, które zgłosiły pożar lasu, co umożliwiło szybką reakcję służb.

Siatkarz reprezentacji Polski Tomasz Fornal siedzi w otoczeniu dziennikarzy udzielając wywiadu.
fot. PAP/Marian Zubrzycki
Tomasz Fornal - siatkarz reprezentacji Polski doceniony za szybką reakcję.

Strażacy z OSP Boguszyn zostali wezwani do pożaru lasu między miejscowościami Boguszyn, Kruczyn i Kruczynek. Akcja zakończyła się powodzeniem, a po przyjeździe na miejsce zdarzenia czekała ich miła niespodzianka. Wśród osób, które zgłosiły to zdarzenie był siatkarz reprezentacji Polski - Tomasz Fornal.

 

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​"Na miejscu spotkała nas niesamowita niespodzianka. Pożar został zauważony i zgłoszony przez grupę osób, wśród których znajdował się reprezentant Polski w siatkówce! Wyraz szacunku i wielkie gratulacje za czujność, wzorową postawę oraz błyskawiczne zaalarmowanie służb. Wasza reakcja uratowała ten las" – przeczytaliśmy na profilu OSP Boguszyn w mediach społecznościowych.

 

"Dziękujemy za waszą pracę, bohaterowie" – skomentował Tomasz Fornal.

 

 

 

RM, Polsat Sport
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