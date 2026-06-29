Tomasz Fornal zaalarmował służby! "Szacunek za czujność i wzorową postawę"

Strażacy z OSP Boguszyn zostali wezwani do pożaru lasu między miejscowościami Boguszyn, Kruczyn i Kruczynek. Akcja zakończyła się powodzeniem, a po przyjeździe na miejsce zdarzenia czekała ich miła niespodzianka. Wśród osób, które zgłosiły to zdarzenie był siatkarz reprezentacji Polski - Tomasz Fornal.

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​"Na miejscu spotkała nas niesamowita niespodzianka. Pożar został zauważony i zgłoszony przez grupę osób, wśród których znajdował się reprezentant Polski w siatkówce! Wyraz szacunku i wielkie gratulacje za czujność, wzorową postawę oraz błyskawiczne zaalarmowanie służb. Wasza reakcja uratowała ten las" – przeczytaliśmy na profilu OSP Boguszyn w mediach społecznościowych.

"Dziękujemy za waszą pracę, bohaterowie" – skomentował Tomasz Fornal.

RM, Polsat Sport