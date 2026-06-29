Ważne wieści dla Polki. Gwiazda wycofała się z Wimbledonu. "Ciężko mi uwierzyć, że to piszę"

Tenis

Emma Raducanu wycofała się z tegorocznej edycji Wimbledonu. "Ciężko mi uwierzyć, że to piszę" - napisała. Tym samym wzrosły szanse Katarzyny Kawy na wejście do głównej drabinki turnieju.

Tenisistka w białym stroju sportowym, skupiona, trzymająca rakietę tenisową, na tle zielonych trybun.
fot. PAP/EPA
Emma Raducanu

"Ciężko mi uwierzyć, że to piszę, ale wycofałam się z Wimbledonu. Zrobiłam wszystko, co mogłam, by w poniedziałek wyjść na mecz. Badania, przeprowadzone wieczorem, wykazały jednak, że dokuczliwy ból przekształcił się w uraz zmęczeniowy. Lekarz zalecił mi odpoczynek. Granie na Wimbledonie, przed własną publicznością, znaczyło dla mnie wszystko, więc tym trudniej jest mi to zaakceptować" - napisała Emma Raducanu w swoich mediach społecznościowych.

 

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Tym samym wzrosły szanse Katarzyny Kawy na wejście do głównej drabinki londyńskiego Wielkiego Szlema. Polak wcześniej brała udział w eliminacjach, w których odpadła w trzeciej rundzie.

 

Po kwalifikacjach wylądowała na liście oczekujących. Tam znajdowała się na trzecim miejscu. Po wycofaniu się Raducanu, Kawa przesunęła się na drugą lokatę.

 

Wimbledon rusza już w poniedziałek. Tytułu wśród kobiet bronić będzie Iga Świątek.

 

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