Wielki sukces Polaków! Oto najnowszy ranking FIVB

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów nie było kolorowo, co przełożyło się na lokatę w rankingu. Biało-czerwoni ulegli Słowenii (2:3) oraz Japonii (2:3) i spadli z pozycji lidera. Niewiele dały bowiem wygrane z Kubą (3:0) i Ukrainą (3:1).

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Pierwszą pozycję przejęli Włosi. Szybko jednak zaczęli komplikować sobie sprawę, z marszu przegrywając z Bułgarią (2:3), a następnie z Ukrainą (0:3). Miało to wpływ na najnowszy ranking.



Polska jest liderem z 377,54 pkt. Druga Italia uzyskała łącznie 367,53 pkt, ale już trzeci Amerykanie mocno odstają (336,49 pkt.). Niżej są Japończycy, Słoweńcy, Brazylijczycy, Francuzi i Bułgarzy.

Najnowszy ranking światowy FIVB:

1. Polska - 377,54 pkt.

2. Włochy - 367,53

3. USA - 336,49

4. Japonia - 331,21

5. Słowenia - 318,61

6. Brazylia - 316,79

7. Francja - 302,68

8. Bułgaria - 274,11