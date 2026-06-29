Wimbledon 2026 - 30.06. Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze?

Tenis

We wtorek na kortach Wimbledonu zobaczymy m.in. Igę Świątek oraz Kamila Majchrzaka, którzy zagrają swoje mecze pierwszej rundy w turnieju singlowym. Kto jeszcze stanie do rywalizacji? Oto plan transmisji na wtorek 30 czerwca.

Iga Świątek i Kamil Majchrzak podczas gry w tenisa na trawiastym korcie.
fot. PAP
Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają drugiego dnia Wimbledonu

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

 

Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

 

Drugiego dnia zmagań w akcji zobaczymy m.in. Igę Świątek oraz Kamila Majchrzaka.

Plan transmisji Wimbledon - wtorek 30.06

Polsat Sport 1:

 

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

14:30 Iga Świątek - Taylor Townsend (kom. M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 Alexander Zverev - Alexander Blockx (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)
18:30 Serena Williams - Maya Joint (kom. F. Gawęcki)

 

Polsat Sport 2:

 

12:00 Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)
14:30 Taylor Fritz - Dusan Lajovic (kom. R. Spiak)
16:30 Jelena Rybakina - Lois Boisson (kom. M. Krogulec)
18:30 Stan Wawrinka - Matteo Berretini (kom. M. Krogulec)

 

Polsat Sport 3:

 

12:00 Amanda Anisimowa - Lina Gorceska (kom. D. Olejniczak)
14:00 Ben Shelton - Otto Virtanen (kom. P. Chłystek)
16:00 Elina Switolina - Daria Snigur (kom. P. Chłystek)
18:00 Flavio Cobolli - Mariano Navone (kom. T. Górski)

 

Polsat Sport Fight:

 

12:00 Katie Boulter - Tyra Caterina Grant (kom. K. Wanio)
14:00 Alex De Minaur - Roman Andres Burruchaga (D. Żbik)
16:00 Jakub Mensik - Toby Samuel (D. Żbik)
18:00 Nadia Podoroska - Marta Kostiuk (kom. D. Senkowski)


Polsat Sport Extra 1

 

12:00 Jasmine Paolini - Robin Montgomery
14:00 Thanasi Kokkinakis - Alexander Bublik
16:00 Alexandra Eala - Renata Zarazua
18:00 Frances Tiafoe - Terence Atmane

 

Polsat Sport Extra 2:

 

12:00 Valentin Royer - Harry Wendelken
14:00 Jaume Munar - Francisco Cerundolo
16:00 Elise Mertens - Laura Siegemund
18:00 Diana Sznajder - Eva Lys

 

Polsat Sport Extra 3:

 

12:00 Talia Gibson - Marie Bouzkova
14:00 Ugo Humbert - Zizou Bergs
16:00 Sorana Cirstea - Sara Bejlek
18:00 Jiri Lehecka - Alexei Popyrin

 

Polsat Sport Extra 4:

 

12:00 Kayla Day - Madison Keys
14:00 Karen Chaczanow - Billy Harris
16:00 Dane Sweeny - Grigor Dimitrow
18:00 Ella Seidel - Linda Noskova

 

Polsat Sport Premium 1:

 

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

14:30 Iga Świątek - Taylor Townsend (kom. M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 Alexander Zverev - Alexander Blockx (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)
18:30 Serena Williams - Maya Joint (kom. F. Gawęcki)

 

Polsat Sport Premium 2:

 

12:00 Yannick Hanfmann - Giovanni Mpetshi Perricard
14:00 Kimberly Birrell - Alina Korniejewa
16:00 Oksana Sielechmietjewa - Sinja Kraus
18:00 Alex Molcan - Daniel Altmaier


Polsatsport.pl:

 

kort nr 4 (od godz. 12:00)

 

Tereza Valentova - Karolina Pliskova
Matteo Arnaldi - Quentin Halys
Lorenzo Sonego - Tomas Martin Etcheverry
Camila Osorio - Simona Waltert

 

kort nr 5 (od godz. 12:00)

 

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo
Iryna Szymanowicz - Wiktoria Golubic
Julia Starodubcewa - Anna Blinkowa

 

kort nr 6 (od godz. 12:00)

 

Anhelina Kalinina - Kamila Rachimowa
Kyrian Jacquet - Vilius Gaubas
Veronika Erjavec - Leolia Jeanjean
Tallon Griekspoor - James Duckworth

 

kort nr 7 (od godz. 12:00)

 

Adrian Mannarino - Titouan Droguet
Benjamin Bonzi - Gabriel Diallo
Elena-Gabriela Ruse - Caty McNally

 

Kort nr 9 (od 12:00)

 

Sho Shimabukuru - Jaimie Faria
Beatriz Haddad Maia - Maria Timofiejewa
Corentin Moutet - Marcos Giron

Polina Kudermietowa - Ludmiła Samsonowa

 

kort nr 11 (od godz. 12:00)

 

Petra Marcinko - Sofia Kenin
Pablo Llamas Ruiz - Zachary Svajda
Patrick Kypson - Mackenzie McDonald
Ajla Tomljanovic - Mariam Bolkvadze

 

kort nr 15 (od godz. 12:00)

 

Maria Sakkari - Clara Tauson
Alex Michelsen - Jacob Fearnley
Raphael Colligon - Arthur Fils
Ashlyn Krueger - Donna Vekic

 

kort nr 16 (od godz. 12:00)

 

Irina-Camelia Begu - Katie Swan
Damir Dzumhur - Arthur Fery
Emma Navarro - Paula Badosa
Vit Kopriva - Jan Choinski

 

Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

 

Wszystkie mecze dostępne również na Polsat Box Go.

PAP
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TENISWIMBLEDON
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