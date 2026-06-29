Wimbledon 2026 - 30.06. Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze?

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

Drugiego dnia zmagań w akcji zobaczymy m.in. Igę Świątek oraz Kamila Majchrzaka.

Plan transmisji Wimbledon - wtorek 30.06

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

14:30 Iga Świątek - Taylor Townsend (kom. M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 Alexander Zverev - Alexander Blockx (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)

18:30 Serena Williams - Maya Joint (kom. F. Gawęcki)

Polsat Sport 2:

12:00 Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)

14:30 Taylor Fritz - Dusan Lajovic (kom. R. Spiak)

16:30 Jelena Rybakina - Lois Boisson (kom. M. Krogulec)

18:30 Stan Wawrinka - Matteo Berretini (kom. M. Krogulec)

Polsat Sport 3:

12:00 Amanda Anisimowa - Lina Gorceska (kom. D. Olejniczak)

14:00 Ben Shelton - Otto Virtanen (kom. P. Chłystek)

16:00 Elina Switolina - Daria Snigur (kom. P. Chłystek)

18:00 Flavio Cobolli - Mariano Navone (kom. T. Górski)

Polsat Sport Fight:

12:00 Katie Boulter - Tyra Caterina Grant (kom. K. Wanio)

14:00 Alex De Minaur - Roman Andres Burruchaga (D. Żbik)

16:00 Jakub Mensik - Toby Samuel (D. Żbik)

18:00 Nadia Podoroska - Marta Kostiuk (kom. D. Senkowski)



Polsat Sport Extra 1

12:00 Jasmine Paolini - Robin Montgomery

14:00 Thanasi Kokkinakis - Alexander Bublik

16:00 Alexandra Eala - Renata Zarazua

18:00 Frances Tiafoe - Terence Atmane

Polsat Sport Extra 2:

12:00 Valentin Royer - Harry Wendelken

14:00 Jaume Munar - Francisco Cerundolo

16:00 Elise Mertens - Laura Siegemund

18:00 Diana Sznajder - Eva Lys

Polsat Sport Extra 3:

12:00 Talia Gibson - Marie Bouzkova

14:00 Ugo Humbert - Zizou Bergs

16:00 Sorana Cirstea - Sara Bejlek

18:00 Jiri Lehecka - Alexei Popyrin

Polsat Sport Extra 4:

12:00 Kayla Day - Madison Keys

14:00 Karen Chaczanow - Billy Harris

16:00 Dane Sweeny - Grigor Dimitrow

18:00 Ella Seidel - Linda Noskova

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

14:30 Iga Świątek - Taylor Townsend (kom. M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 Alexander Zverev - Alexander Blockx (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)

18:30 Serena Williams - Maya Joint (kom. F. Gawęcki)

Polsat Sport Premium 2:

12:00 Yannick Hanfmann - Giovanni Mpetshi Perricard

14:00 Kimberly Birrell - Alina Korniejewa

16:00 Oksana Sielechmietjewa - Sinja Kraus

18:00 Alex Molcan - Daniel Altmaier



Polsatsport.pl:

kort nr 4 (od godz. 12:00)

Tereza Valentova - Karolina Pliskova

Matteo Arnaldi - Quentin Halys

Lorenzo Sonego - Tomas Martin Etcheverry

Camila Osorio - Simona Waltert

kort nr 5 (od godz. 12:00)

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo

Iryna Szymanowicz - Wiktoria Golubic

Julia Starodubcewa - Anna Blinkowa

kort nr 6 (od godz. 12:00)

Anhelina Kalinina - Kamila Rachimowa

Kyrian Jacquet - Vilius Gaubas

Veronika Erjavec - Leolia Jeanjean

Tallon Griekspoor - James Duckworth

kort nr 7 (od godz. 12:00)

Adrian Mannarino - Titouan Droguet

Benjamin Bonzi - Gabriel Diallo

Elena-Gabriela Ruse - Caty McNally

Kort nr 9 (od 12:00)

Sho Shimabukuru - Jaimie Faria

Beatriz Haddad Maia - Maria Timofiejewa

Corentin Moutet - Marcos Giron

Polina Kudermietowa - Ludmiła Samsonowa

kort nr 11 (od godz. 12:00)

Petra Marcinko - Sofia Kenin

Pablo Llamas Ruiz - Zachary Svajda

Patrick Kypson - Mackenzie McDonald

Ajla Tomljanovic - Mariam Bolkvadze

kort nr 15 (od godz. 12:00)

Maria Sakkari - Clara Tauson

Alex Michelsen - Jacob Fearnley

Raphael Colligon - Arthur Fils

Ashlyn Krueger - Donna Vekic

kort nr 16 (od godz. 12:00)

Irina-Camelia Begu - Katie Swan

Damir Dzumhur - Arthur Fery

Emma Navarro - Paula Badosa

Vit Kopriva - Jan Choinski

Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

Wszystkie mecze dostępne również na Polsat Box Go.

PAP