Wimbledon 2026 - 30.06. Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze?
We wtorek na kortach Wimbledonu zobaczymy m.in. Igę Świątek oraz Kamila Majchrzaka, którzy zagrają swoje mecze pierwszej rundy w turnieju singlowym. Kto jeszcze stanie do rywalizacji? Oto plan transmisji na wtorek 30 czerwca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
Drugiego dnia zmagań w akcji zobaczymy m.in. Igę Świątek oraz Kamila Majchrzaka.
Plan transmisji Wimbledon - wtorek 30.06
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
14:30 Iga Świątek - Taylor Townsend (kom. M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 Alexander Zverev - Alexander Blockx (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)
18:30 Serena Williams - Maya Joint (kom. F. Gawęcki)
Polsat Sport 2:
12:00 Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)
14:30 Taylor Fritz - Dusan Lajovic (kom. R. Spiak)
16:30 Jelena Rybakina - Lois Boisson (kom. M. Krogulec)
18:30 Stan Wawrinka - Matteo Berretini (kom. M. Krogulec)
Polsat Sport 3:
12:00 Amanda Anisimowa - Lina Gorceska (kom. D. Olejniczak)
14:00 Ben Shelton - Otto Virtanen (kom. P. Chłystek)
16:00 Elina Switolina - Daria Snigur (kom. P. Chłystek)
18:00 Flavio Cobolli - Mariano Navone (kom. T. Górski)
Polsat Sport Fight:
12:00 Katie Boulter - Tyra Caterina Grant (kom. K. Wanio)
14:00 Alex De Minaur - Roman Andres Burruchaga (D. Żbik)
16:00 Jakub Mensik - Toby Samuel (D. Żbik)
18:00 Nadia Podoroska - Marta Kostiuk (kom. D. Senkowski)
Polsat Sport Extra 1
12:00 Jasmine Paolini - Robin Montgomery
14:00 Thanasi Kokkinakis - Alexander Bublik
16:00 Alexandra Eala - Renata Zarazua
18:00 Frances Tiafoe - Terence Atmane
Polsat Sport Extra 2:
12:00 Valentin Royer - Harry Wendelken
14:00 Jaume Munar - Francisco Cerundolo
16:00 Elise Mertens - Laura Siegemund
18:00 Diana Sznajder - Eva Lys
Polsat Sport Extra 3:
12:00 Talia Gibson - Marie Bouzkova
14:00 Ugo Humbert - Zizou Bergs
16:00 Sorana Cirstea - Sara Bejlek
18:00 Jiri Lehecka - Alexei Popyrin
Polsat Sport Extra 4:
12:00 Kayla Day - Madison Keys
14:00 Karen Chaczanow - Billy Harris
16:00 Dane Sweeny - Grigor Dimitrow
18:00 Ella Seidel - Linda Noskova
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
14:30 Iga Świątek - Taylor Townsend (kom. M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 Alexander Zverev - Alexander Blockx (kom. F. Gawęcki, R. Szymanik)
18:30 Serena Williams - Maya Joint (kom. F. Gawęcki)
Polsat Sport Premium 2:
12:00 Yannick Hanfmann - Giovanni Mpetshi Perricard
14:00 Kimberly Birrell - Alina Korniejewa
16:00 Oksana Sielechmietjewa - Sinja Kraus
18:00 Alex Molcan - Daniel Altmaier
Polsatsport.pl:
kort nr 4 (od godz. 12:00)
Tereza Valentova - Karolina Pliskova
Matteo Arnaldi - Quentin Halys
Lorenzo Sonego - Tomas Martin Etcheverry
Camila Osorio - Simona Waltert
kort nr 5 (od godz. 12:00)
Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo
Iryna Szymanowicz - Wiktoria Golubic
Julia Starodubcewa - Anna Blinkowa
kort nr 6 (od godz. 12:00)
Anhelina Kalinina - Kamila Rachimowa
Kyrian Jacquet - Vilius Gaubas
Veronika Erjavec - Leolia Jeanjean
Tallon Griekspoor - James Duckworth
kort nr 7 (od godz. 12:00)
Adrian Mannarino - Titouan Droguet
Benjamin Bonzi - Gabriel Diallo
Elena-Gabriela Ruse - Caty McNally
Kort nr 9 (od 12:00)
Sho Shimabukuru - Jaimie Faria
Beatriz Haddad Maia - Maria Timofiejewa
Corentin Moutet - Marcos Giron
Polina Kudermietowa - Ludmiła Samsonowa
kort nr 11 (od godz. 12:00)
Petra Marcinko - Sofia Kenin
Pablo Llamas Ruiz - Zachary Svajda
Patrick Kypson - Mackenzie McDonald
Ajla Tomljanovic - Mariam Bolkvadze
kort nr 15 (od godz. 12:00)
Maria Sakkari - Clara Tauson
Alex Michelsen - Jacob Fearnley
Raphael Colligon - Arthur Fils
Ashlyn Krueger - Donna Vekic
kort nr 16 (od godz. 12:00)
Irina-Camelia Begu - Katie Swan
Damir Dzumhur - Arthur Fery
Emma Navarro - Paula Badosa
Vit Kopriva - Jan Choinski
Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.
Wszystkie mecze dostępne również na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl