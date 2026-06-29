Wimbledon 2026: Jannik Sinner - Miomir Kecmanović. Relacja live i wynik na żywo
Jannik Sinner i Miomir Kecmanović zmierzą się w meczu Wimbledonu 2026. Kto zwycięży w spotkaniu wielkoszlemowego turnieju na kortach trawiastych? Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Miomir Kecmanović na Polsatsport.pl.
Przed nami kolejny mecz wielkoszlemowego turnieju tenisowego! Po niezwykłych emocjach jakie zaserwowała nam Maja Chwalińska podczas rozgrywanego na mączce Roland Garros tym razem przyszedł czas na korty trawiaste i najstarsze a zarazem najbardziej prestiżowe zawody Wimbledonu.
Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów. Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.
Wśród kobiet tytułu broni Iga Świątek, która w zeszłym roku dokonała niesamowitej sztuki i pokonała Amandę Anisimową bez straty gema. Wśród panów najlepszy na trawiastych kortach Wimbledonu był Włoch - Jannik Sinner. Spośród Polaków w tym roku obok Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu wystartowali także Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.
Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Miomir Kecmanović na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl