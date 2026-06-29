Hurkacz ma z Wimbledonem dobre wspomnienia sprzed lat. W 2021 roku dotarł do półfinału tego turnieju. W nim lepszy od niego okazał się Matteo Berrettini.

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Wrocławianin ma za sobą trudniejszy okres. Od maja w żadnym turnieju nie zaszedł dalej niż do drugiej rundy. Ostatnio rywalizował w Challengerze w Boodles, ale w drugiej rundzie musiał uznać wyższość Jakuba Mensika 6:7 (6-8), 6:0, 9-11.

Dla Ruuda ostatnim turniejem były zawody w Hurlingham. Tam w pierwszym meczu uległ Benowi Sheltonowi. Wcześniej Norweg zaliczył solidny występ we French Open, gdzie w czwartej rundzie pokonal go Joao Fonseca.

Hurkacz i Ruud grali ze sobą czterokrotnie. Trzykrotnie lepszy okazywał się Norweg, a Polak triumfował tylko raz.

Losowanie odbyło się w piątek. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Casper Ruud na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport