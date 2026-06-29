Rosjanka ma za sobą życiowy sukces. Na początku czerwcu triumfowała w Rolandzie Garrosie. W wielkim finale pokonała Maję Chwalińską 6:3, 6:2. Parę dni później uległa jednak Jekaterinie Aleksandrowej w pierwszej rundzie turnieju w Bad Homburg.

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Linette z kolei ma za sobą bardzo udane zawody w ‘s-Hertogenbosch. W Holandii dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Barbory Krejcikovej. Czeszka wygrała 6:3, 7:6 (7-4).

Linette i Andriejewa grały ze sobą dotychczas czterokrotnie. Polka triumfowała tylko raz – podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Pierwszego dnia z Polaków grają: Chwalińska, Linette, Fręch i Hurkacz, a drugiego Świątek i Majchrzak.

Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette – Mirra Andriejewa na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport