Wimbledon: Magda Linette – Mirra Andriejewa. Relacja live i wynik na żywo
Magda Linette i Mirra Andriejewa zagrają ze sobą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette – Mirra Andriejewa na Polsatsport.pl.
Rosjanka ma za sobą życiowy sukces. Na początku czerwcu triumfowała w Rolandzie Garrosie. W wielkim finale pokonała Maję Chwalińską 6:3, 6:2. Parę dni później uległa jednak Jekaterinie Aleksandrowej w pierwszej rundzie turnieju w Bad Homburg.
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Linette z kolei ma za sobą bardzo udane zawody w ‘s-Hertogenbosch. W Holandii dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Barbory Krejcikovej. Czeszka wygrała 6:3, 7:6 (7-4).
Linette i Andriejewa grały ze sobą dotychczas czterokrotnie. Polka triumfowała tylko raz – podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.
Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Pierwszego dnia z Polaków grają: Chwalińska, Linette, Fręch i Hurkacz, a drugiego Świątek i Majchrzak.
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette – Mirra Andriejewa na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl