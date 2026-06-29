Łodzianka w poniedziałek poniosła bolesną porażkę z Naomi Osaką w pierwszej rundzie turnieju w Bad Homburg. Polka była bliska odrobienia strat w pierwszej partii, ale przerwa spowodowana deszczem zupełnie wybiła ją z rytmu i przegrała całe spotkanie 4:6, 1:6.

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Kalinska w Bad Homburg doszła niewiele dalej, bo do drugiej rundy. W niej musiała uznać wyższość Eleny Gabrieli Ruse 5:7, 2:6.

Fręch i Kalinska grały ze sobą dotychczas dwukrotnie. Oba pojedynki wygrała Polka, jednak ostatni z nich odbył się w 2022 roku.

Losowanie odbyło się w piątek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch – Anna Kalinska na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport