Wimbledon: Magdalena Fręch – Anna Kalinska. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magdalena Fręch i Anna Kalinska zagrają ze sobą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch – Anna Kalinska na Polsatsport.pl.

Łodzianka w poniedziałek poniosła bolesną porażkę z Naomi Osaką w pierwszej rundzie turnieju w Bad Homburg. Polka była bliska odrobienia strat w pierwszej partii, ale przerwa spowodowana deszczem zupełnie wybiła ją z rytmu i przegrała całe spotkanie 4:6, 1:6.

 

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Kalinska w Bad Homburg doszła niewiele dalej, bo do drugiej rundy. W niej musiała uznać wyższość Eleny Gabrieli Ruse 5:7, 2:6.

 

Fręch i Kalinska grały ze sobą dotychczas dwukrotnie. Oba pojedynki wygrała Polka, jednak ostatni z nich odbył się  w 2022 roku.

 

Losowanie odbyło się w piątek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch – Anna Kalinska na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
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Wimbledon: Fręch vs Anna Kalinska. Magdalena wygra?
MAGDALENA FRĘCHTENISWIMBLEDON

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