Wimbledon: Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Maja Chwalińska i Mananchaya Sawangkaew zagrają ze sobą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew na Polsatsport.pl.

Chwalińska na początku czerwca osiągnęła życiowy sukces. Dąbrowianka doszła do wielkiego finału French Open. W bezpośredniej walce o tytuł musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej 3:6, 2:6. Po zakończeniu zmagań na kortach imienia Rolanda Garrosa Polka postawiła na wypoczynek i już nie pojawiła się na korcie.

 

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Sawangkaew z kolei awansowała do drabinki głównej po zwycięstwie w kwalifikacjach. W nich okazała się lepsza od Anouk Koevermans, Mary Stoiany i Oceane Dodin. 

 

Polka i Tajka zmierzą się ze sobą po raz pierwszy.

 

Losowanie odbyło się w piątek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska – Mananchaya Sawangkaew na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
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Wimbledon: Chwalińska vs Mananchaya Sawangkaew. Maja wygra?
MAJA CHWALIŃSKATENISWIMBLEDON

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