Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 29.06
Halo, tu Wimbledon! Rozpoczyna się najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej świata. Pierwszego dnia rywalizacji na kortach zobaczymy czworo Polaków - Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza. Darmowe transmisje meczów Wimbledonu 29 czerwca na Polsatsport.pl.
Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 11 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.
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Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 64,2 miliona funtów do zdobycia.
Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 29.06
Kort nr 4 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 5 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 6 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 7 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 8 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 9 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 10 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 15 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 16 - transmisja dostępna TUTAJ
Jak co roku, mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.Przejdź na Polsatsport.pl