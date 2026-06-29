Wimbledon w służbie Jej Królewskiej Mości. Jak turniej buduje wizerunek Wielkiej Brytanii?

Ważne turnieje potrafią budować indywidualne kariery sportowców, ale również sposób postrzegania całych państw. John Nye Jr sformułował kilkadziesiąt lat temu termin „soft power” doskonale opisujący to zjawisko. Zgodnie z terminologią zaproponowaną przez amerykańskiego profesora poza oczywistymi czynnikami takimi jak potęga militarna czy gospodarcza o atrakcyjności danego państwa dla otoczenia decyduje również wspomniana „miękka siła”, która przejawia się w wytworach kultury oraz rozrywki. I nie ulega wątpliwości, że przez 149 lat istnienia Wimbledon urósł już do rangi pewnej kultury, a nawet sam tworzy pewne tradycje, które każdy potrafi jasno powiązać z Wielką Brytanią.

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Tych tradycji jest kilka i choć każda niepowtarzalna, to do kanonu przeszedł już nietypowy dla innych turniejów obowiązek noszenia przez zawodniczki i zawodników białych strojów. Zasada obowiązująca na Wimbledonie wymusza na producentach utrzymanie jednolitej kolorystyki ubioru, a w centrum znajdują się tenisiści, a nie ich sponsorzy techniczni. Genezą specyficznej zasady było jednak uznawanie plam potu za nieprzystające tak eleganckiej grze. Intensywność gry wzrosła, pot jest już naturalną częścią rywalizacji, ale tradycja pozostała.

Zasady obowiązują nawet mistrzów sportu

Istotnym elementem Wimbledonu jest także Royal Box na centralnym korcie - specjalna loża, która tradycyjnie łączona jest z brytyjską rodziną królewską, ale zasiadają w niej na zaproszenie organizatorów głowy wielu państw, cenieni aktorzy oraz ludzie sztuki i kultury.

Kobiety zaproszone do Royal Box nie powinny nosić kapeluszy (z prozaicznych powodów zasłaniania widoku innym obserwującym mecz), a mężczyźni powinni założyć marynarkę, krawat i odpowiednie buty. W 2015 roku te zasady bardziej jako wskazówkę niż nakaz potraktował ówczesny mistrz Formuły 1 - Lewis Hamilton. Wyjątku nie było i wybitny brytyjski sportowiec odbił się od drzwi.

Finał pomiędzy Rogerem Federerem a Novakiem Djokovicem obejrzeli za to Kate Winslet, Helena Bonham Carter, Sir Alex Ferguson, Benedict Cumberbatch, Bradley Cooper czy Hugh Grant.

Obraz brytyjskiej elegancji

Mimo upływu lat Wimbledon nadal pozostaje opoką dawnego sportu i tradycji. Tradycji o tyle wartościowej, ponieważ wcale nie musiała ona zostać „wynaleziona” za opisem - nomen omen - brytyjskiego historyka Erica Hobsbawma i wpojona kibicom jak w przypadku wielu innych wydarzeń, ale była respektowaną tradycją jeszcze zanim wszyscy zaczęli postrzegać sport jako element kultury masowej.

Mimo wielu zmian przetrwała ona próbę czasu, dzięki czemu do dziś kibice stoją w kolejkach po bilety (czego wcale nie uważają za ujmę dla turnieju i jego rangi), kupują truskawki z bitą śmietaną, których cena jest bacznie śledzona przez brytyjską prasę, a cenieni ludzie sztuki i kultury zasiadają na kortach w bliższym lub dalszym towarzystwie rodziny królewskiej. Nie da się kupić stu lat historii i na tym niemożliwym do nagłego zdobycia bogactwie przez najbliższe dwa tygodnie tradycyjnie skorzysta już Wielka Brytania.

Transmitowany do setek krajów, oglądany przez setki milionów ludzi wielkoszlemowy turniej będzie działał jak coroczna, dwutygodniowa reklama wszystkiego co brytyjskie i to o globalnym zasięgu. Z jedną zasadniczą różnicą: nikt nie odbierze tego jako niechcianej reklamy. Odbiorca Wimbledonu od prawie półtora wieku dostaje produkt premium i przeżywa sportowe emocje w niepowtarzalnym anturażu, a przy okazji kreuje sobie obraz angielskiej tradycji oraz elegancji wyrażonej na korcie.

Korty czyste od reklam

Tegoroczna edycja Wimbledonu zaprezentuje się również szczególnym kontrastem wobec odbywającego się za oceanem piłkarskiego mundialu. Przerwy na nawodnienie, nowinki technologiczne oraz rozmaite zabiegi marketingowe, które prezentują światu amerykańskie stadiony stoją, w zdecydowanej opozycji do polityki czystego od reklam kortu.

Nie oznacza to, że organizatorzy Wimbledonu nie nawiązują długoletnich partnerstw, które w jednym przypadku nieprzerwanie trwa od… 1902 roku. Znając jednak wartość swojej marki All England Club nie pozwala na więcej niż dostarczanie niezbędnego zawodnikom lub kibicom piłek, sprzętu czy wody.

Między innymi dla tych pozasportowych wątków, ale i tradycji warto podzielić swoją uwagę między zielone murawy amerykańskich boisk a równo przystrzyżoną trawę obiektów Wimbledonu.