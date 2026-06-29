Oto dlaczego Lewandowski wybrał USA. Ekspert nie ma wątpliwości

Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną i wkrótce podpisze kontrakt z nowym klubem. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Chicago Fire, a oficjalne ogłoszenie transferu ma być już kwestią czasu.

ZOBACZ TAKŻE: Hitowe mecze na MŚ! Zagrają Brazylia i Holandia

- Stany Zjednoczone to najlepsze miejsce do budowania swojego wizerunku, firmy, nazwiska, reklam. Napastnik też w pewnym wieku zaczyna mierzyć siły na zamiary. To, co trzyma najlepszych napastników na najwyższym poziomie, to te cele, które wciąż chcą realizować, by na tym poziomie pozostać. Stany Zjednoczone dają dobre przygotowanie fizyczne i możliwość pozostania na nim jak najdłużej - zauważył były napastnik.

Do MLS w przeszłości trafiali już napastnicy pokroju Didiera Drogby, Wayne'a Rooneya, Zlatana Ibrahimovicia i Davida Villi. Wszyscy u schyłku piłkarskiej kariery.

- Ważne jest branie pod uwagę branie życia rodzinnego i pytanie, gdzie mogę najlepiej funkcjonować, fajnie żyć, mieć spokój, komfort, budować markę i zarabiać dobre pieniądze, czyli mieć wszystko. To też nie jest łatwa decyzja. Przez pryzmat osiągania sukcesów i windowania pewnych rzeczy sportowych, Robert zamknął sobie drogę europejską, czyli Ligę Mistrzów - to, co go zawsze najbardziej elektryzowało i te niesamowite statystyki, które wciąż chciał podnosić. To już poszło w innym kierunku, bo zamknął tę drogę. To, co osiągnął, zostanie na tym poziomie i niewątpliwie, robi to niesamowite wrażenie - dodał Żurawski.

Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.