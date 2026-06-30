40-letni polski siatkarz kontynuuje karierę w PlusLidze! W tym klubie rozegra kolejny sezon

Miłosz Zniszczoł urodził się w 1986 roku, 2 lipca skończy 40 lat. W rozgrywkach PlusLigi grał w drużynach Fart Kielce, Transfer Bydgoszcz, Indykpol AZS Olsztyn, GKS Katowice. Od 2021 roku reprezentuje barwy Aluron CMC Warty Zawiercie i pozostanie w tym klubie również na kolejny sezon.

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Środkowy w klubie z Zawiercia osiągnął największe sukcesy w swej karierze: cztery medale mistrzostw Polski - złoto (2026), srebro (2024, 2025), brąz (2022), Puchar Polski (2024) oraz Superpuchar (2025). Na arenie międzynarodowej wywalczył dwa srebrne medale Ligi Mistrzów (2025, 2026) oraz brąz Klubych Mistrzostwa Świata (2025). Otrzymał też nagrodę MVP Pucharu Polski.

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– Zostaję w Zawierciu, ponieważ w ciągu pięciu sezonów spędzonych w tym klubie udało mi się spełnić kilka moich sportowych marzeń, a jednym z nich na pewno było zdobycie mistrzostwa Polski. Dobrze czuję się w drużynie. Cenię współpracę z naszym sztabem szkoleniowym i atmosferę, którą tworzą nasi kibice w hali. Wierzę, że przed nami jeszcze wiele dobrych chwil i zrobię wszystko, aby nadal pomagać drużynie w walce o kolejne sukcesy – powiedział Miłosz Zniszczoł.

Środkowy rozegrał już 16 sezonów w PlusLidze. Wystąpił w 428 spotkaniach, w których zdobył łącznie 2729 punktów. W ekipie z Zawiercia zagrał w 195 spotkaniach: 152 w PlusLidze, 19 w Lidze Mistrzów, 8 w Pucharze CEV, 5 w Klubowych Mistrzostwach Świata, 11 w Pucharze Polski oraz finale Superpucharu Polski.

– To jeden z zawodników z najdłuższym stażem zarówno w naszym klubie, jak i w całej PlusLidze. Każdego roku udowadnia jednak, że wciąż chce się rozwijać jako środkowy, a jednocześnie chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z młodszymi zawodnikami. Jest doskonałym przykładem na to, że ciężka praca zawsze przynosi efekty. To właśnie w naszym klubie odniósł największe sukcesy w seniorskiej karierze - od brązowego medalu PlusLigi w 2022 roku, przez zdobycie Pucharu Polski, aż po mistrzostwo Polski. Jestem przekonany, że zarówno Miłosz, jak i cała nasza drużyna, nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa – stwierdził prezes klubu Kryspin Baran.

Polsat Sport, aluroncmc.pl