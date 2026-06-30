52 lata od kluczowej wygranej Polski w MŚ. Legenda wspomina: Wszystko było podporządkowane pod kadrę

Tomasz Lach: W tamtym czasie Jugosławia zaliczana była do europejskiej czołówki, a mimo tego zasłużenie pokonaliście tego przeciwnika. Jaki to był mecz?

Władysław Żmuda (91-krotny reprezentant Polski, wystąpił w czterech MŚ, gdzie rozegrał rekordowych 21 meczów): Jugosławia w tamtym okresie była bardzo silna i obawialiśmy się tego spotkania, bo oni mieli znakomitych piłkarzy w swoich szeregach. Moim zadaniem było krycie środkowego napastnika Dusana Bajevica. Kluczowe wydarzenie tego meczu to problematyczny karny. Akcja toczyła się chyba na naszej połowie, gdy sędzia liniowy zasygnalizował, że ich obrońca kopnął Andrzeja Szarmacha w polu karnym. Powstał z tego rzut karny, którego Kazimierz Deyna zamienił na bramkę. Generalnie był to wyrównany, bardzo ciężki mecz, momentami brutalny.

Czy to Pan był zamieszany w utratę gola? To była naprawdę ładna akcja Jugosłowian. I czy to był Pana najlepszy występ w całym turnieju?

Poszło prostopadłe podanie w nasze pole karne, Jerzy Gorgoń chciał tę piłkę sięgnąć wślizgiem, ale jej nie sięgnął. Stanislav Karasi minął Janka Tomaszewskiego i lewą nogą zdobył bramkę na 1:1. Ja Karasiego nie pilnowałem, pilnowałem raczej swoich minut na boisku (śmiech).

Dla mnie osobiście przełomowy był chyba mecz z Argentyną. Nie grałem meczów eliminacyjnych. Byłem szczęśliwy, że znalazłem się w szerokiej kadrze na MŚ, a trener Górski wystawił mnie w podstawowym składzie. Z Argentyną zagrałem naprawdę dobrze. Trzeb wziąć pod uwagę, że gdybym wtedy popełnił błędy, to zostałbym odstawiony od 11-tki i wszystko by się inaczej potoczyło.

Do spotkania z Jugosławią przystąpiliście po pięciu wygranych z rzędu. Pokonaliście między innymi Włochów, Argentynę czy Szwecję. Byliście chyba nakręceni tą serią i pewni swego?

Mecz ze Szwedami był też ciężki, ale zwycięski. Przed nim miała miejsce "afera" z naszym wyjściem na piwo, za co Adam Musiał zapłacił odsunięciem na ławkę. Trener Górski wyraził zgodę na nasze wyjście, ale spóźniliśmy się z powrotem. Była nas liczna grupa. Wróciliśmy do hotelu, a tam w holu siedział trener i działacze. Większość z nas szybko uciekła po schodach, ale Adam poszedł dyskutować. Na drugi dzień była afera. Trener Kazimierz Górski chciał go odesłać do domu, ale rada drużyny poprosiła trenera, by go pozostawił i tak się stało.

Później w prywatnej rozmowie trener przyznał, że nie chciał go odesłać, ale chciał wstrząsnąć drużyną, by się za bardzo nie rozluźniła. Chodziło mu o utrzymanie odpowiedniej mobilizacji i formy.

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Znaczenie wygranej nad Jugosławią było ogromne, ponieważ dzięki niej kilka dni później zagraliście z Niemcami o finał.

Fakt, tylko że z Niemcami remis nam nic nie dawał. Niewątpliwie jednak pokonanie Jugosławii postawiło nas w innej pozycji, bo wiedzieliśmy, że gramy już teraz o medale.

Największe sukcesy polskiej piłki przypadają na okres 10 lat - między 1972 a 1982 rokiem. Zdobyliśmy wówczas dwa medale MŚ i dwa medale IO. Dlaczego przez kolejnych ponad 40 lat podobnych osiągnięć, może za wyjątkiem srebra na IO w Barcelonie, nie zanotowaliśmy?

Też się nad tym zastanawiam, ale problem jest złożony. Wszyscy się teraz zachwycamy polską reprezentacją, tym, że piłkarze grają w świetnych klubach, ale zachwycamy się samym faktem awansu na mistrzostwach świata. Jak już wyjdziemy z grupy, to jest euforia. W Katarze był wstyd, bo nasi zawodnicy biegali za Argentyńczykami i mówili im, żeby nam nie strzelali kolejnych goli.

Z perspektywy czasu widzimy, jak ciężko jest zdobyć medal na MŚ. Kiedyś absolutnie wszystko było podporządkowane pod reprezentację. Dzisiaj nasi młodzi piłkarze wyjeżdżają za granicę, gdzie się nie przebijają. Wartość gry w reprezentacji dzisiaj dla piłkarzy też jest chyba inna. Jak to ktoś powiedział, gdzie są tłuste koty, tam ciężko o wyniki.

My przede wszystkim mieliśmy pasję. Kochaliśmy piłkę nożną. Nie patrzyliśmy na nic. Na szczęście wytworzyła się grupa dobrych piłkarzy plus trener, który dał wiarę, że można wygrywać z najlepszymi i chyba dzięki temu to wszystko zaskoczyło. Wygraliśmy wówczas z tuzami - Włochami, Brazylią i Argentyną, i dzięki temu nasza reprezentacja zapisała się w historii.