ATP w Eastbourne: Zieliński/Johnson - Cerundolo/Ugo Carabelli. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński przygotowuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Rywalizacja w Londynie ruszy już 29 czerwca.

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Obecnie Zieliński bierze udział w turnieju ATP 250 w Eastbourne. Jego partnerem jest Luke Johnson.

Polak i Brytyjczyk mają za sobą jeden mecz. W pierwszej rundzie okazali się lepsi od reprezentantów gospodarzy Bena Jonesa i Joshui Parisa.

W ćwierćfinale przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona są Argentyńczycy Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Juan Manuel Cerundolo/Camilo Ugo Carabelli na Polsatsport.pl.

Polsat Sport