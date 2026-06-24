ATP w Eastbourne: Zieliński/Johnson - Cerundolo/Ugo Carabelli. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jan Zieliński/Luke Johnson - Juan Manuel Cerundolo/Camilo Ugo Carabelli to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Eastbourne. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Juan Manuel Cerundolo/Camilo Ugo Carabelli na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński przygotowuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Rywalizacja w Londynie ruszy już 29 czerwca.

 

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Obecnie Zieliński bierze udział w turnieju ATP 250 w Eastbourne. Jego partnerem jest Luke Johnson.

 

Polak i Brytyjczyk mają za sobą jeden mecz. W pierwszej rundzie okazali się lepsi od reprezentantów gospodarzy Bena Jonesa i Joshui Parisa.

 

W ćwierćfinale przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona są Argentyńczycy Juan Manuel Cerundolo i Camilo Ugo Carabelli.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Juan Manuel Cerundolo/Camilo Ugo Carabelli na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
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