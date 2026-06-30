Chwalińska była źle przygotowana do Wimbledonu? "Popełniono błąd"

Chwalińska już w pierwszej rundzie Wimbledonu przegrała z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6. 24-latka od stanu 5:2 na swoją korzyść w drugim secie walczyła z kontuzją.

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- Tak jak Maja Chwalińska miała mnóstwo szczęścia w Paryżu, bo po drodze do finału było trochę szczęśliwych momentów, tak tutaj tego szczęścia zabrakło. Gdyby to się stało punkt później, to byłoby już po meczu - powiedział Olejniczak w programie Halo tu Wimbledon.

Filip Gawęcki, który komentował spotkanie Polki z Tajką, opisał co działo się przed i w trakcie meczu. - Sawangkaew w przeciwieństwie do Mai była ograna na trawie, przechodziła przez kwalifikacje. Marzyła o graniu na Wimbledonie. U Mai wcale nie było jednak widać braku gry. Mecz był pod pełną kontrolą. Pewność siebie, jaką zbudowała w Paryżu - to procentowało - stwierdził.

Jak komentator Polsatu Sport ocenił sytuację, w której Chwalińska doznała urazu? - To był bardzo trudny, pechowy moment. Problemy zapewne z kostką. Sama Maja mówiła, że do końca nie wiadomo. Później pojawiły się problemy ze skurczami. Powiedziała, że wcześniej czegoś takiego nie przeżyła. Całe ciało ją bolało. Z czego to mogło wynikać? Stres, napięcie? To, że było tak blisko? - zapytał prowadzący program Gawęcki.

- Mówiłem jeszcze przed startem Wimbledonu, że w ciągu kilku tygodni życie Mai Chwalińskiej zmieniło się o 180 stopni. Kiedy jechała na eliminacje Rolanda Garrosa, my jej oczywiście kibicowaliśmy, ale dla szerokiego świata to była postać anonimowa (...) Moim zdaniem popełniono błąd. Ona oczywiście pojechała na kilka dni wypoczynku po Rolandzie Garrosie, bodajże do Grecji. Ale kiedy wiedziała, że ma już dziką kartę uprawniającą do występu na Wimbledonie, to moim zdaniem powinna zagrać w jakimś turnieju przed Wimbledonem. Na zasadzie - wejść w rytm, ograć się - stwierdził Olejniczak.

- Kto wie, gdyby zagrała jakiś mecz wcześniej, to być może nie byłoby tego, co wydarzyło się w pierwszej rundzie? - zapytał retorycznie były tenisista.

- Sama Maja o tym mówiła, że nie mogła przeprowadzić tych przygotowań do Wimbledonu, tak jakby sobie tego życzyła - dodał Gawęcki po chwili dyskusji.

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psl, Polsat Sport