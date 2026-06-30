Chwalińska zabrała głos po porażce na Wimbledonie! Te słowa mówią wszystko

Mecz pierwszej rundy Wimbledonu zakończył się dla Polki w bardzo pechowych okolicznościach. Kilkanaście godzin po tym spotkaniu zawodniczka postanowiła podzielić się swoimi emocjami z fanami.

"Nie taki Wimbledon sobie wyobrażałam, ale taki jest czasem tenis. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, naprawdę to doceniam" - napisała 24-latka na Instagramie.

Do tych słów dodała też emotikonę złamanego serca.

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W dalszej części wpisu tenisistka zwróciła uwagę na osoby, które mocno trzymały za nią kciuki. Pomimo trudnych chwil Polka znalazła czas, aby podziękować kibicom za wszystkie dobre słowa. Zaznaczyła wprost, że niezwykle docenia każdy przejaw sympatii z ich strony.

Warto przypomnieć, że Chwalińska w drugim secie miała piłkę na wagę awansu do kolejnej fazy. Niestety, niefortunny upadek i późniejsza kontuzja stopy sprawiły, że marzenia o sukcesie szybko prysły. Ostatecznie to reprezentantka Tajlandii, Mananchaya Sawangkaew, wygrała cały pojedynek 2:6, 7:5, 6:2.

ŁO, Polsat Sport