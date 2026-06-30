Czy ten Wimbledon będzie przełomowy dla Hurkacza? Szybka odpowiedź eksperta

Hurkacz w poniedziałek 29 czerwca awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu 2026 po tym, jak wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem Casperem Ruudem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). W środę jego kolejnym rywalem będzie Sebastian Ofner.

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Filip Gawęcki we wtorkowym odcinku podcastu "Halo tu Wimbledon" zapytał Dawida Olejniczaka czy tegoroczna edycja Wimbledonu może być przełomowa dla Wrocławianina.

- Zdecydowanie jest za wcześnie, by to powiedzieć - odpowiedział Olejniczak. - Poza tym popatrzmy na to, co działo się w turnieju w Halle. Hubert rozbił Andrieja Rublowa w niewiele ponad godzinę. Następnym rywalem był Daniel Altmaier, którego wcześniej nie kojarzyliśmy z występami na kortach trawiastych. Nagle z niczego doszedł do półfinału, między innymi dzięki pomocy Dustina Browna - zaznaczył komentator tenisa w Polsacie.

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- W sporcie, w tenisie cały czas musisz szukać nowych bodźców - dodał Olejniczak.

Poniedziałkowe spotkanie Hurkacza z Ruudem, było dla Polaka pierwszym meczem w Londynie od kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu. Przypomnijmy, że w 2021 roku Hurkacz dotarł w Wimbledonie do półfinału.

Fragment podcastu "Halo tu Wimbledon" w załączonym materiale wideo.

psl, Polsat Sport