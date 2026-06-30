Duża niespodzianka na Wimbledonie! Faworyt wyeliminowany przez kwalifikanta

Amerykanin był faworytem, lecz mecz nie zaczął się dla niego najlepiej. Przegrał pierwszego seta 4:6 i musiał gonić wynik.

Dwie kolejne partie padły jednak jego łupem i wydawało się, że będzie w stanie odwrócić losy tego meczu. Tymczasem to Virtanen doprowadził do piątego seta.

W nim nie oglądaliśmy przełamań, więc zwycięzcę wyłonił super tiebreak (do dziesięciu punktów). Shelton prowadził już 8-5, ale Virtanen się nie poddał i ostatecznie wygrał 11-9. Niespodzianka stała się faktem.

A przecież Fin, by dostać się do głównej drabinki Wimbledonu, musiał wyeliminować trzech rywali w kwalifikacjach. Pokonał kolejno Pedro Martineza, Lucę Nardiego oraz Nicolaia Budkova Kjaera.

Kolejnym rywalem Virtanena będzie Francuz Arthur Fery.

Wynik meczu:

Ben Shelton - Otto Virtanen 2:3 (4:6, 6:3, 7:6, 2:6, 6:7)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport