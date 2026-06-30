Eksperci zaskoczeni postawą Holandii. "Te nazwiska zna każdy przechodzień"

Piłka nożna

Reprezentacja Holandii odpadła z mistrzostw świata 2026 po porażce z Marokiem w rzutach karnych w 1/16 finału. - Van Hecke, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Jong, Gakpo. To są nazwiska, które zna każdy przypadkowy przechodzień przed Polsatem (...) A Maroko było lepszym zespołem niż Holandia - powiedział w Polsat Mundial Caście Tomasz Hajto.

Piłkarze reprezentacji Holandii na murawie stadionu.
fot. PAP
Holendrzy odpadli z mundialu po rzutach karnych z Marokiem

Przypadek Holandii jest 24. w historii piłkarskich mistrzostw świata, że drużyna odpada z turnieju, choć nie przegrała ani jednego spotkania. Część z zespołów w takich okolicznościach została wyeliminowana w fazie grupowej, inne - w pucharowej po rzutach karnych.

 

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„Pomarańczowi” z mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku odpadli w 1/16 finału po porażce w konkursie rzutów karnych z Marokańczykami. Był to ich czwarty mecz w tym turnieju, którego nie przegrali – po 120 minutach było 1:1.

 

Na temat postawy Holendrów w meczu 1/16 finału rozgrywek dyskutowali eksperci Polsatu Sport w programie Polsat Mundial Cast. - Van Hecke, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Jong, Gakpo. To są nazwiska, które zna każdy przypadkowy przechodzień przed Polsatem (...) A Maroko było lepszym zespołem niż Holandia - powiedział Tomasz Hajto.

 

Jego gość Maciej Kruk odniósł się do nietypowego ustawienia holenderskiej drużyny przez Ronalda Koemana. - Thierry Henry był zdziwiony, że drużyna która ma taki potencjał ofensywny gra piątką obrońców. Bardzo rzadko widzi się Holendrów w takim ustawieniu w defensywie - dodał dziennikarz Eleven Sports.

 

Holandia już po raz czwarty w dość krótkim czasie straciła szanse na końcowy triumf, choć formalnie nie przegrała żadnego spotkania. Tak było w 1998 roku, kiedy w półfinale w serii „jedenastek” lepsza okazała się Brazylia, a „Oranje” ostatecznie zajęli trzecią lokatę, w 2014 roku, gdy w karnych uległa Argentynie, by później wygrać mecz o trzecie miejsce, oraz w poprzednim mundialu w Katarze, który zakończyli na ćwierćfinale ponownie gorzej egzekwując karne niż „Albicelestes”.

 

 

Odcinek Polsat Mundial Castu z 30 czerwca 2026 roku w załączonym materiale wideo.

psl, Polsat Sport, PAP
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