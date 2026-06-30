Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 01.07

Gospodynią kolejnego odcinka "Halo tu Wimbledon" będzie Aleksandra Szutenberg. Jej gościem będzie natomiast komentator i ekspert Polsatu Sport – Dawid Olejniczak, który podsumuje wtorkowe, zwycięskie mecze Igi Świątek i Kamila Majchrzaka oraz zapowie środowy mecz Huberta Hurkacza w 2. rundzie turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach w Londynie.



Poruszone zostaną także tematy spotkań rozegranych we wtorek przez pozostałe gwiazdy światowego tenisa oraz powrót na kort Sereny Williams.



Mecze Wimbledonu transmitowane będą na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" we środę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

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