Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Wynik meczu. Kto wygrał?

Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu po tym, jak wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem Casperem Ruudem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie od kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu.

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W 2021 roku Hurkacz dotarł w Wimbledonie do półfinału.

W środę jego kolejnym rywalem będzie Sebastian Ofner. 110. w rankingu Austriak pokonał Serba Hamada Medjedovicia 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4.

Na poziomie ATP Hurkacz grał z Ofnerem wcześniej raz i pokonał go rok temu w półfinale w Genewie.

Hurkacz - Ofner. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Hurkacz - Ofner poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał meczu Hurkacz - Ofner, poinformujemy tuż po ostatniej akcji starcia.

Polsat Sport