Iga Świątek - Taylor Townsend. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

Tenis

Iga Świątek i Taylor Townsend zmierzyły się w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Oto skrót meczu Świątek - Townsend na Wimbledonie!

Iga Świątek uderza piłkę tenisową rakietą podczas meczu.
fot. PAP
Iga Świątek

Pierwszy set padł łupem Świątek, która bez większych problemów wygrała 6:1. Wydawało się, że obrończyni tytułu ma wszystko pod kontrolą, lecz tak się jednak nie stało.

Townsend wykorzystała gorszą dyspozycję Świątek. Wygrała drugiego seta 6:2 i o wszystkim musiała zdecydować ostatnia partia.

W niej już pierwszy gem był niezwykle emocjonujący i trwał ponad 10 minut. Świątek udało się obronić swój serwis. 

Ostatecznie Polka wygrała 6:3 i awansowała do kolejnej rundy.

Iga Świątek - Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3

Iga Świątek - Taylor Townsend. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

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