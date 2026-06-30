Jedyny taki turniej polskich siatkarek! Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie

Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej o Puchar Prezydenta Koszalina zostanie rozegrany w dniach 11-13 sierpnia. Wystąpią w nim reprezentacje Polski, Włoch, Francji i Ukrainy.

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Podopieczne trenera Stefano Lavariniego rozpoczęły sezon towarzyskim turniejem we Włoszech. W tegorocznej edycji Ligi Narodów rywalizują w Azji. Pierwszy tydzień rozegrały w Chinach, w drugim turnieju wystąpiły w Tajlandii, a w trzecim zagrają w Japonii. Turniej finałowy z udziałem ośmiu drużyn odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau. W najważniejszej imprezie sezonu, czyli w mistrzostwach Europy, reprezentacja Polski będzie grała w Turcji.

Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej będzie więc jedyną imprezą w 2026 roku, w której polskie siatkarki zagrają w roli gospodyń. Turniej będzie się toczył systemem "każdy z każdym", Polki rozegrają więc trzy spotkania.

Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej - terminarz meczów:

2026-08-11: Francja – Włochy (wtorek, godzina 17.30)

2026-08-11: Polska – Ukraina (wtorek, godzina 20.30)

2026-08-12: Włochy – Ukraina (środa, godzina 17.30)

2026-08-12: Polska – Francja (środa, godzina 20.30)

2026-08-13: Polska – Włochy (czwartek, godzina 18.00)

2026-08-13: Francja – Ukraina (czwartek, godzina 20.30).

Polsat Sport, PZPS