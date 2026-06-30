Jest kolejny Polak w UFC! Poznał już termin debiutu i rywala

Rzepecki legitymuje się nieskazitelnym bilansem 10 zwycięstw bez żadnej porażki. Po raz ostatni wszedł do klatki w kwietniu 2026 roku. Wówczas podczas gali WOW 29 w Walencji pokonał Corneliu Rotaru Lascara (13-8-0) po jednogłośnej decyzji sędziów. Było to pierwsze zawodowe starcie Polaka, które potrwało pełny dystans. Wszystkie wcześniejsze pojedynki kończył on przed czasem.

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Jeszcze niedawno wydawało się, że Polak powalczy o kontrakt z UFC poprzez Dana White's Contender Series. Jak się jednak okazało, Rzepecki nie musiał walczyć o umowę z UFC poprzez tego typu "eliminacje", a od razu wskoczył do karty walk.

Jego debiutanckim rywalem będzie inny niepokonany zawodnik, Magomed "Wild Chanco" Zaynukov. Do ich walki dojdzie 25 lipca w Abu Zabi.

🚨🚨#UFCAbuDhabi🚨🚨



Undefeated vs. Undefeated on July 25th in Abu Dhabi.



Damian "The Butcher" Rzepecki (10-0) takes on Magomed "Wild Chanco" Zaynukov (8-0). pic.twitter.com/oiqUSSnF9n — Marcel Dorff 🇳🇱🇮🇩 (@BigMarcel24) June 29, 2026

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BS, Polsat Sport