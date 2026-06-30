Kamil Majchrzak: Świetnie zareagowałem na kłopoty w trzecim secie

Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30. chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6:3, 7:5, 7:5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Mecz trwał godzinę i 58 minut.



30-letni Majchrzak zrewanżował się rok młodszemu Tabilo za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego French Open. Wcześniej również przegrał z Chilijczykiem.



- Grałem z Tabilo trzeci raz i na trzech róznych szlemach. Cieszę się, że nie zaliczyłem hat-tricka i udało się wygrać. Było to bardzo trudne spotkanie. Na trawie jest mi trochę łatwiej, jestem na niej bardziej ograny, umiem ją bardziej wykorzystywać. Przez większość meczu to robiłem, zwłaszcza w pierwszym secie. W drugim nie mogłem tego potwierdzić przełamaniem, mimo, że miałem szanse - powiedział Majchrzak w rozmowie z reporterem Polsatu Sport.



Polski tenisista opowiedział o delikatnych kłopotach w trzeciej partii spotkania. - W trzecim secie miałem przełamanie od początku. Niestety serwując na mecz, wkradły się emocje. Natomiast świetnie na to zareagowałem. Zachowałem spokój, przełamałem ponownie i tym razem pewnie domknąłem spotkanie - dodał.



Kolejnym rywalem zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego, który w rankingu zajmuje najwyższe w karierze 45. miejsce, będzie w czwartek Amerykanin Zachary Svajda (66. ATP) lub Hiszpan Pablo Llamas Ruiz (119. ATP).



Jak Majchrzak ocenił swoje zachowanie na korcie numer 5? - Starałem się pokazywać jak najmniej emocji. Mam nadzieję, że nie mówiłem zbyt wiele pod nosem - stwierdził żartobliwie Polak.



Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport