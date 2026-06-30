Polski tenisista udanie rozpoczął zmagania na trawiastych kortach Wimbledonu. W trzech setach pokonał Alejandro Tabilo, rewanżując mu się za porażkę podczas Roland Garros.



Większych problemów w pierwszej rundzie nie miał też Svajda. Amerykanin stracił tylko siedem gemów w starciu z Pablo Llamesem Ruizem.



Będzie to trzeci pojedynek Majchrzaka ze Svajdą. Obaj mają na koncie po jednym zwycięstwie?

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Kiedy jest mecz? O której godzinie Wimbledon 2026?

Kiedy jest mecz Majchrzak - Svajda? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Majchrzak - Svajda odbędzie się w czwartek 2 lipca. Godzina meczu nie została jeszcze podana przez organizatorów.

Polsat Sport