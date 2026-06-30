Katarzyna Kawa poza główną drabinką Wimbledonu. "Im więcej Polaków, tym lepiej"

Robert IwanekTenis

Katarzyna Kawa nie wystąpi w tegorocznej edycji singla na Wimbledonie. Polka odpadła co prawda w eliminacjach, ale jeszcze do wtorku była na liście zawodniczek oczekujących, które miały szanse wskoczyć do głównej drabinki.

Katarzyna Kawa odpowiada na pytania dziennikarza Polsatu Sport.
Fot. Polsat Sport
Katarzyna Kawa trzyma kciuki za polskich tenisistów na Wimbledonie

Kawa do najbardziej prestiżowego z turniejów Wielkiego Szlema musiała przebijać się przez kwalifikacje. Sportsmenka z Krynicy-Zdroju nie miała łatwo, gdyż spotkania eliminacyjne musiała rozgrywać dzień po dniu, nie mając zbyt wiele czasu na regenerację. Nasza tenisistka pokonała Szwajcarkę Susan Bandecchi 6:1, 6:3, następnie wygrała z Włoszką Lucrezią Stefanini 6:4, 2:6, 6:2, ale w decydującej rundzie uległa Amerykance Kayli Day 2:6, 5:7.

 

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Polka pozostała jednak w Londynie, gdyż jeszcze do wtorku była na liście zawodniczek oczekujących, które mogły wskoczyć do głównej drabinki, gdyby któraś z zawodniczek w ostatniej chwili wycofała się z turnieju. W pewnym momencie Katarzyna Kawa była nawet na drugim miejscu, ale ostatecznie nie zobaczymy jej w turnieju głównym.

 

- Od poniedziałkowego poranka byłam druga na liście, ale od tego momentu nie było żadnego wycofania, a ponieważ zostały już tylko 2 czy 3 mecze, to tak naprawdę nie ma na to już większych szans. A im więcej Polaków, tym lepiej - powiedziała Kawa w rozmowie z Tomaszem Lorkiem, wysłannikiem Polsatu Sport na Wimbledon.

 

33-latka dodała jednak, że będzie trzymała kciuki za wszystkich "Biało-Czerwonych", którzy pozostali w grze - zarówno w singlu, jak i deblu.

 

- Nie będę obiektywna, bo życzę wygranej i Idze Świątek, i naszym chłopakom - zakończyła Kawa.

 

We wtorek (30 czerwca) awans do drugiej rundy wywalczyła Iga Świątek, która pokonała w trzech setach Taylor Townsend. Wcześniej polscy kibice cieszyli się z wygranej Kamila Majchrzaka, który odprawił 6:3, 7:5, 7:5 Chilijczyka Alejandro Tabilo.

 

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KATARZYNA KAWATENISWIMBLEDON
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