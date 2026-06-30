Katarzyna Kawa poza główną drabinką Wimbledonu. "Im więcej Polaków, tym lepiej"

Kawa do najbardziej prestiżowego z turniejów Wielkiego Szlema musiała przebijać się przez kwalifikacje. Sportsmenka z Krynicy-Zdroju nie miała łatwo, gdyż spotkania eliminacyjne musiała rozgrywać dzień po dniu, nie mając zbyt wiele czasu na regenerację. Nasza tenisistka pokonała Szwajcarkę Susan Bandecchi 6:1, 6:3, następnie wygrała z Włoszką Lucrezią Stefanini 6:4, 2:6, 6:2, ale w decydującej rundzie uległa Amerykance Kayli Day 2:6, 5:7.

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Polka pozostała jednak w Londynie, gdyż jeszcze do wtorku była na liście zawodniczek oczekujących, które mogły wskoczyć do głównej drabinki, gdyby któraś z zawodniczek w ostatniej chwili wycofała się z turnieju. W pewnym momencie Katarzyna Kawa była nawet na drugim miejscu, ale ostatecznie nie zobaczymy jej w turnieju głównym.

- Od poniedziałkowego poranka byłam druga na liście, ale od tego momentu nie było żadnego wycofania, a ponieważ zostały już tylko 2 czy 3 mecze, to tak naprawdę nie ma na to już większych szans. A im więcej Polaków, tym lepiej - powiedziała Kawa w rozmowie z Tomaszem Lorkiem, wysłannikiem Polsatu Sport na Wimbledon.

33-latka dodała jednak, że będzie trzymała kciuki za wszystkich "Biało-Czerwonych", którzy pozostali w grze - zarówno w singlu, jak i deblu.

- Nie będę obiektywna, bo życzę wygranej i Idze Świątek, i naszym chłopakom - zakończyła Kawa.

We wtorek (30 czerwca) awans do drugiej rundy wywalczyła Iga Świątek, która pokonała w trzech setach Taylor Townsend. Wcześniej polscy kibice cieszyli się z wygranej Kamila Majchrzaka, który odprawił 6:3, 7:5, 7:5 Chilijczyka Alejandro Tabilo.