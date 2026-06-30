Majchrzak - Tabilo. Skrót meczu Wimbledonu (WIDEO)

Tenis

Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30. chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6:3, 7:5, 7:5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Mecz trwał godzinę i 58 minut. Skrót meczu Majchrzak - Tabilo w załączonym materiale wideo.

Kamil Majchrzak podpisuje książkę.
fot. PAP
Majchrzak - Tabilo. Skrót meczu Wimbledonu (WIDEO)

30-letni Majchrzak zrewanżował się rok młodszemu Tabilo za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego French Open.

 

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Kolejnym rywalem zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego, który w rankingu zajmuje najwyższe w karierze 45. miejsce, będzie w czwartek Amerykanin Zachary Svajda (66. ATP) lub Hiszpan Pablo Llamas Ruiz (119. ATP).

Majchrzak - Tabilo. Skrót meczu:

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Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

 

Kamil Majchrzak (Polska) - Alejandro Tabilo (Chile, 30) 6:3, 7:5, 7:5.

BS, PAP
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Wimbledon: Majchrzak vs Pablo Liamal Ruiz/Zachary Svajda. Kamil w III rundzie?
KAMIL MAJCHRZAKTENISWIMBLEDON
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