Majchrzak - Tabilo. Skrót meczu Wimbledonu (WIDEO)

30-letni Majchrzak zrewanżował się rok młodszemu Tabilo za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego French Open.

ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska była źle przygotowana do Wimbledonu? "Popełniono błąd"

Kolejnym rywalem zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego, który w rankingu zajmuje najwyższe w karierze 45. miejsce, będzie w czwartek Amerykanin Zachary Svajda (66. ATP) lub Hiszpan Pablo Llamas Ruiz (119. ATP).

Majchrzak - Tabilo. Skrót meczu:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Kamil Majchrzak (Polska) - Alejandro Tabilo (Chile, 30) 6:3, 7:5, 7:5.

BS, PAP