Mecze MŚ 2026 dzisiaj 01.07. Kto gra w środę? O której godzinie?

Piłka nożna

Środa 1 lipca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 01.07. Kto gra w środę? O której godzinie? Godziny środowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 9 i czarnymi spodenkami kopie piłkę na zielonym boisku.
fot. PAP
MŚ 2026: Terminarz i godziny środowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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W środę czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy między innymi reprezentację Anglii.

MŚ 2026: Mecze 01.07. Kto gra w środę? Godziny meczów:

Meksyk - Ekwador (03.00)

Anglia - DR Konga (18.00)

Belgia - Senegal (22.00)

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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