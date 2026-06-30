Mecze MŚ 2026 dzisiaj 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie?
Wtorek 30 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie? Godziny wtorkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
Mecze MŚ 2026 dzisiaj 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
ZOBACZ TAKŻE: Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał
We wtorek czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy między innymi reprezentację Francji.
MŚ 2026: Mecze 30.06. Kto gra we wtorek? Godziny meczów:
WKS - Norwegia (19.00)
Francja - Szwecja (23.00)Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maciej Żurawski: Czy jest to zabawa, czy nie, ten gen napastnika zawsze jest widoczny