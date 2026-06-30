Mecze MŚ 2026 dzisiaj 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie?

Piłka nożna

Wtorek 30 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie? Godziny wtorkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Piłkarz z numerem i nazwiskiem na koszulce pije wodę podczas meczu piłki nożnej.
fot. PAP
Mecze MŚ 2026 dzisiaj 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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We wtorek czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy między innymi reprezentację Francji.

MŚ 2026: Mecze 30.06. Kto gra we wtorek? Godziny meczów:

WKS - Norwegia (19.00)

Francja - Szwecja (23.00)

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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