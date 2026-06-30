Mecze MŚ 2026 dzisiaj 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie? 30.06.2026, 07:43 Piłka nożna

Wtorek 30 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie? Godziny wtorkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

fot. PAP

Mecze MŚ 2026 dzisiaj 30.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie?