Mistrzostwa Europy U22 siatkarzy 2026. Wyniki meczów

Mistrzostwa Europy siatkarzy do lat 22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizuje w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery drużyny. Dwie najlepsze ekipy w tabeli wywalczą awans do półfinału.

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Siatkarze reprezentacji Polski grają w grupie pierwszej. Na inaugurację zagrali z gospodarzem turnieju - Portugalią i wygrali 3:2. W drugim spotkaniu przegrali z Ukrainą 2:3. Na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Izraelem (środa, 1 lipca). Półfinały zostaną rozegrane w piątek, a turniej zakończą w sobotę 4 lipca mecze o medale.

Wyniki meczów ME U22 siatkarzy 2026:

2026-06-29: Bułgaria – Włochy 0:3 (26:28, 22:25, 20:25)

2026-06-29: Izrael – Ukraina 3:0 (25:19, 25:22, 25:20)

2026-06-29: Portugalia – Polska 2:3 (23:25, 25:21, 25:18, 22:25, 12:15)

2026-06-29: Francja – Czechy 3:2 (16:25, 25:22, 22:25, 25:17, 15:9)

2026-06-30: Ukraina – Polska 3:2 (15:25, 25:20, 21:25, 25:14, 15:13)

2026-06-30: Włochy – Czechy 1:3 (18:25, 21:25, 25:20, 16:25)

2026-06-30: Izrael – Portugalia 3:0 (25:22, 25:18, 25:21)

2026-06-30: Bułgaria – Francja 1:3 (25:19, 16:25, 15:25, 18:25)

RM, Polsat Sport