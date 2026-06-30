Mistrzostwa Europy U22 siatkarek. Kiedy grają Polki? Terminarz meczów

Mistrzostwa Europy U22 siatkarek zostaną rozegrane w dniach 7-12 lipca w Holandii. Areną rywalizacji ośmiu zespołów, które podzielono na dwie grupy, będzie Haga.

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Miłosz Majka, zagra w grupie drugiej. Rywalkami Polek będą reprezentacje Włoch, Serbii oraz Portugalii. Do grupy pierwszej trafiły Holandia, Turcja, Ukraina i Hiszpania.

Mistrzostwa Europy U22 w piłce siatkowej kobiet są rozgrywane od 2022 roku. Obie dotychczasowe edycje wygrała reprezentacja Włoch (2022, 2024), a kolejność czołówki w obu turniejach była identyczna - srebro dla Serbii, brąz dla Turcji, a Polki na czwartym miejscu.

Polskie siatkarki awans do mistrzostw Europy U22 wywalczyły w lipcu 2025 roku na turnieju rozegranym w mieście Puchov. Wygrały tam 3:0 z Anglią oraz 3:1 ze Słowacją.

Mistrzostwa Europy U22 siatkarek - podział na grupy:

grupa I: Holandia, Turcja, Ukraina, Hiszpania

grupa II: Włochy, Serbia, Polska, Portugalia

Mistrzostwa Europy U22 siatkarek - terminarz:

2026-07-07: Serbia – Portugalia (wtorek, godzina 16.00)

2026-07-07: Ukraina – Turcja (wtorek, godzina 17.00)

2026-07-07: Włochy – Polska (wtorek, godzina 19.30)

2026-07-07: Holandia – Hiszpania (wtorek, godzina 20.30)

RM, Polsat Sport