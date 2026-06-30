Nagelsmann uderzył w sędziego po porażce. "Skandaliczna decyzja"

Nagelsmann nawiązał do sytuacji z dogrywki, gdy po rzucie rożnym strzałem głową zdobył bramkę Jonathan Tah. Po analizie VAR sędzia nie uznał trafienia, ponieważ przy dośrodkowaniu paragwajski bramkarz Orlando Gill był faulowany.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromne emocje w meczu Holandii z Marokiem! Decydował konkurs rzutów karnych

Na konferencji prasowej Nagelsmann przyznał jednak, że jego drużyna zagrała słabo.

- W szatni panuje prawdziwe przygnębienie. Niestety, tak czasami jest w piłce nożnej - niektóre drużyny potrafią wygrać prostymi środkami. Zbyt długo zwlekaliśmy ze zmuszeniem przeciwnika do pogoni. Mogliśmy częściej wrzucać piłkę w pole karne. Nasza gra była zbyt wolna - ocenił.

38-letni Nagelsmann był najmłodszym trenerem na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Po porażce z Paragwajem zadeklarował, że nie zamierza podać się do dymisji.

- Jeśli ktoś mnie nie chce, musi mi to powiedzieć. Chcę kontynuować. Nie jestem osobą, która ucieka – podkreślił.

Rozczarowania nie krył Kai Havertz. W drugiej połowie zdobył wyrównującą bramkę, ale w konkursie karnych zawiódł.

- To moje drugie mistrzostwa Świata i za każdym razem nic z tego nie wyszło. Mogę tylko przeprosić. Myślałem, że nie graliśmy źle w ostatnich kilku turniejach, ale zawsze czegoś brakowało. I tak samo było dzisiaj. Musimy się dobrze przyjrzeć sobie, zwłaszcza zawodnikom, i nie mieszam w to trenera - powiedział napastnik Arsenalu Londyn.

Bohaterem meczu okazał się Orlando Gill. Bramkarz reprezentacji Paragwaju bronił bardzo dobrze, a w konkursie karnych zatrzymał strzały Havertza i Nicka Woltemade.

- To był trudny mecz. Otworzyliśmy wynik, oni wyrównali, a w dogrywce naszym celem było dotrwanie do rzutów karnych. Oczywiście przeanalizowaliśmy każdego zawodnika i każdy szczegół dotyczący wykonawców rzutów karnych. Dzięki Bogu udało mi się obronić dwa rzuty karne. Wyeliminowaliśmy mistrza. Dedykuję to wszystkim Paragwajczykom - powiedział Gill.

Strzelec bramki dla Paragwaju w pierwszej połowie, Julio Enciso, oświadczył, że on i jego koledzy z drużyny „nie boją się nikogo”, również „francuskich gwiazd”, które mogą być ich rywalami w 1/8 finału, jeśli pokonają we wtorek Szwecję.

- To bardzo dobra drużyna, z zawodnikami na najwyższym poziomie. Nie ma potrzeby ich wymieniać, to gwiazdy. Wygrywają wszystko, ale przygotujemy się do konfrontacji z nimi – ostrzegł Enciso, grający na co dzień we francuskim Strasbourgu.

PAP