Niemcy i Holandia odpadły z MŚ 2026! Kliknij i oglądaj Polsat Mundial Cast

Przed nami kolejny dzień rywalizacji, a co za tym idzie, zapraszamy na kolejny odcinek Polsat Mundial Cast - programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

Wtorkowe wydanie poprowadzi Tomasz Hajto. Jego gośćmi będą Roman Kołtoń i Maciej Kruk, a na żywo połączy się z nami Bartłomiej Rabij. Porozmawiamy o rozstrzygnięciach kolejnego dnia turnieju i spotkaniach, które czekają nas w najbliższym czasie.

Tegoroczne mistrzostwa są wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpi również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu - o tym wszystkim rozmawiamy w Polsat Mundial Cast.



Niemal codziennie o godzinie 9:00 rano podsumowujemy najważniejsze wydarzenia turnieju, analizujemy mecze, komentujemy najgorętsze tematy i rozmawiamy z ekspertami. Nie brakuje również relacji specjalnego wysłannika Polsatu Piotra Witkowskiego prosto z Waszyngtonu oraz opinii szerokiego grona komentatorów i ekspertów.



Ważną częścią programu są także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTube Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.



Oglądajcie Polsat Mundial Cast we wtorek o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport