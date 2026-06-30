Niemieckie media bez litości dla reprezentacji. "Żenująca porażka"

"Nowy koszmar niemieckiej piłki nożnej. Żenująca porażka z Paragwajem. Zmarnowaliśmy trzy rzuty karne" – ubolewał niemiecki tabloid "Bild" na swojej stronie internetowej, zamieszczając zdjęcie obrońcy Waldemara Antona z rękami na głowie i przygnębionym wyrazem twarzy.

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Gazeta przyznała trenerowi Julianowi Nagelsmannowi ocenę 6, najniższą w skali, określając występ jako "katastrofalny". Niemiecka drużyna była "powolna, nudna i ospała".

Monachijski dziennik "Sueddeutsche Zeitung" opublikował artykuł pod tytułem "Nowe upokorzenie".

"Mecz sprawiał wrażenie jakby ktoś nacisnął przycisk zwolnionego tempa. Niemcy, które na tych mistrzostwach świata, po wygranej 7:1 z Curacao, nie rozegrały ani jednego przekonującego meczu, wracają teraz do domu w sposób całkowicie zasłużony" – dodał "Sueddeutsche Zeitung".

Dla magazynu "Kicker" porażka Niemiec z Paragwajem to "przyznanie się do klęski niemieckiej piłki nożnej – i Nagelsmanna", selekcjonera reprezentacji, który objął stanowisko jesienią 2023 roku i ma kontrakt do 2028, a który "nie zdołał wykorzystać i rozwinąć mocnych stron swojej drużyny".

"W meczu z Paragwajem Niemcy przeżyli koszmarny koniec turnieju, w którym tak naprawdę nigdy nie nabrali rozpędu" – zauważa "Frankfurter Allgemeine Zeitung", również kwestionując przyszłość selekcjonera reprezentacji.

PAP