Walczyła do samego końca! Serena Williams odpadła z Wimbledonu

Williams to siedmiokrotna mistrzyni Wimbledonu. Swój ostatni tytuł w tych zawodach zdobyła w 2016 roku, z kolei w sezonie 2012 pokonała w finale Agnieszkę Radwańską 6:1, 5:7, 6:2. Amerykanka to zdobywczyni Karierowego Złotego Wielkiego Szlema w grze pojedynczej i podwójnej. W swoim dorobku ma też złote medale olimpijskie - w singlu z Londynu (2012) oraz w deblu z Sydney (2000), Pekinu (2008) i Londynu (2012). Jako szósta tenisistka w historii w tym samym czasie liderowała w klasyfikacji singlistek oraz deblistek.

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Po raz ostatni w grze pojedynczej wystąpiła 3 września 2022 roku, gdy w trzeciej rundzie US Open uległa Australijce Ajli Tomljanovic. W tym roku zagrała tylko w dwóch meczach deblowych. 6 października ubiegłego roku trafiła na specjalną listę antydopingową, ponieważ bez regularnych badań straciłaby prawo do rywalizacji w oficjalnych turniejach.

44-latka wróciła na Wimbledon, ponieważ otrzymała od organizatorów dziką kartę. Swój udział w tegorocznej edycji turnieju rozpoczęła od starcia z Mayą Joint, czyli 87. rakietą świata.

Początek spotkania okazał się jednak bardzo trudny dla byłej liderki rankingu WTA. Co prawda w pierwszym secie rywalizacja toczyła się gem za gem, ale tylko do ósmego gema. Wtedy 20-latka odebrała serwis Amerykance, a następnie utrzymała własne podanie i ostatecznie triumfowała w całej partii 6:3.

Kolejna odsłona tego pojedynku również rozpoczęła się od "breaka" na korzyść Joint. Australijka grała niemal bezbłędnie, lecz Williams w szóstym gemie przypomniała sobie swoje najlepsze lata i w końcu "odłamała" rywalkę. Zawodniczka z Saginaw ostatecznie zapisała tę partię na swoim koncie. Zawdzięcza to świetnej dyspozycji oraz zachowaniu zimnej krwi w kluczowych momentach. Warto podkreślić, że w tie-breaku jej przeciwniczka miała nawet piłkę meczową.

W decydującym secie to jednak 20-latka zaprezentowała się lepiej. Mimo szybkiej utraty serwisu na samym początku konsekwentnie unikała niewymuszonych błędów. Dzięki temu zdołała odrobić straty, a następnie wyjść na prowadzenie. Utrzymała je do samego końca i ostatecznie triumfowała w tej partii 6:3.

Williams wystąpi jeszcze w turnieju deblowym Wimbledonu u boku swojej siostry, Venus.

Kolejną rywalką Joint będzie Alexandra Eala.

Serena Williams - Maya Joint 3:6, 7:6 (6), 3:6.

ŁO, Polsat Sport