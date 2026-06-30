Norwegia oszalała po zwycięstwie. "Wiosłujemy do Nowego Jorku!"

"Piłkarskie lato nie tylko trwa, ale się dynamicznie rozwija", "Rozmiar norweskiego czarnego konia rośnie" i "Euforia i emocje sięgają teraz zenitu" - skomentowały media, sugerując, aby wszyscy Norwegowie zapisali sobie termin oglądania historycznego dla kraju meczu z Brazylią.

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"Teraz czeka nas Brazylia, lecz jak na razie zespół ten w obecnym wydaniu nie pokazał siły, potrzebnej do wygrania mundialu. Dla nas z kolei to będzie mecz, do którego podchodzimy bez żadnych kompleksów, ponieważ mamy wszystko, by wygrać. I tak drużyna Stale Solbakkena zrobiła już dużo więcej, niż od niej oczekiwaliśmy" - skomentował kanał telewizji NRK.

"Wbrew sceptykom jednak gramy dalej. Po wyrównującej bramce nasza drużyna przystąpiła do trudnego testu psychologicznego, lecz został on zdany. Jesteśmy dalej czarnym koniem, jak nazwano nas przed turniejem, ale teraz znacznie silniejszym" - podsumowała stacja TV2.

Dziennik "Verdens Gang" ocenił, że było to historyczne zwycięstwo dla norweskiego futbolu. "Odpadli już faworyzowani Niemcy i Holendrzy, a my jednak gramy dalej".

"To był trudny mecz i należy przyznać, że piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej w pierwszej połowie i dużej części drugiej przeważali. Byliśmy ogrywani, lecz cudowna bramka Antonio Nusy, a później spokojny, nieco nawet nonszalancki gol Erlinga Haalanda otworzyły drzwi do dalszej części turnieju, w którym nadal wiosłujemy" - podkreślił "Dagbladet".

Spotkanie Norwegia - Brazylia w 1/8 finału mundialu odbędzie się w najbliższą niedzielę (5 lipca) o godzinie 22.00 polskiego czasu. Mecz zostanie rozegrany na Meadowlands Stadium w East Rutherford.

RI, PAP