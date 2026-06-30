Norwegowie grają dalej na MŚ! "Ta porażka pozostawia bardzo gorzki posmak"

- Zawodnicy dali z siebie wszystko i grali do samego końca. Trafiliśmy na waleczną drużynę, która dobrze broniła i zdołała zapewnić sobie awans. Na tym poziomie wszystko sprowadza się do drobnych szczegółów. Trzeba być skoncentrowanym od początku do końca, niezależnie od przeciwnika - przyznał trener drużyny z Afryki.

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Jego zdaniem pierwszy start w mistrzostwach świata przyniósł zespołowi dużo nauki. Teraz przed jego zawodnikami praca, która pozwoli sprostać kolejnym wyzwaniom.

Frank Kessie, pomocnik drużyny WKS, potwierdził, że były realne szanse na zakwalifikowanie się do kolejnej rundy.

- Ta porażka pozostawia bardzo gorzki posmak. Po raz kolejny drobne szczegóły hamują naszą dynamikę w turnieju. To był mecz równych zespołów, pełen zwrotów akcji. Niestety, były momenty, w których brakowało nam opanowania - zaznaczył.

W przeciwnym obozie po końcowym gwizdku wybuchła nieopisana radość.

- To szaleństwo - powiedział zdobywca zwycięskiej bramki Erling Haaland, który odpoczywał w ostatnim meczu grupowym Norwegii, przegranym 1:4 z Francją.

- Wspaniale widzieć, że to tak wiele znaczy dla całego kraju. Myślę, że to zmieni Norwegię na zawsze. Czuję pewnego rodzaju jedność. To wzruszające - dodał norweski napastnik.

Przypomniał, że było to pierwsze zwycięstwo w fazie pucharowej Norwegii. Haaland przyznał, że już się cieszy na fakt gry w 1/8 finału z Brazylią.

- Ta podróż naprawdę jest szalona - podsumował.

Z kolei selekcjoner Skandynawów Stale Solbakken z wyraźną ulgą odetchnął po piątym trafieniu Haalanda w turnieju.

- Jeśli to przetrwałem, to teraz przetrwam wszystko - podsumował.

PAP