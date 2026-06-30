Oficjalnie! Maja Chwalińska wycofała się z Wimbledonu

Tenis

Maja Chwalińska i Austriaczka Sinja Kraus wycofały się z gry podwójnej wielkoszlemowego Wimbledonu - poinformowali organizatorzy. Polska tenisistka w poniedziałek walcząc z problemami zdrowotnymi odpadła w pierwszej rundzie singla.

Tenisistka Maja Chwalińska uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot: PAP
Maja Chwalińska

"Nie taki Wimbledon sobie wyobrażałam, ale taki jest czasem tenis. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, naprawdę to doceniam" - napisała Chwalińska na Instagramie.

 

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W poniedziałek przegrała z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii 6:2, 5:7, 2:6. W drugim secie prowadziła 5:2 i 40-30, co oznaczało piłkę meczową przy serwisie rywalki. W trakcie wymiany Polka biegła w swoją lewą stronę i poślizgnęła się.

 

25-latka z Dąbrowy Górniczej przyznała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport, że znacznie poważniejsze od urazu stawu skokowego okazały się skurcze, które dokuczały jej z wyjątkową siłą.

 

- Nie mam jeszcze stuprocentowej pewności, a nie chcę ryzykować, żeby nie zrobiła się z tego poważna kontuzja. Nie sądzę, że to coś groźnego, bo tak naprawdę później z gry bardziej wykluczyły mnie skurcze, ale na pewno trzeba to sprawdzić - orzekła wtedy Chwalińska.

ŁO, PAP
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MAJA CHWALIŃSKASINJA KRAUSTENISWIMBLEDON
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