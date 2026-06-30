Jakub Bednaruk ocenił polskich siatkarzy. Kto wygranym turnieju Ligi Narodów w Gliwicach?

Genialna Belgia w meczu, którego nie możesz przegrać. Fantastyczna Turcja przyciskająca nas do ściany. Cudowna Argentyna, grająca najlepszy mecz od lat, mimo że praktycznie drugim składem o mały włos nieprowadząca 2-0 i niespodziewanie szybko złamane Niemcy, ale również do połowy meczu nieustępujące nam ani na milimetr. To właśnie były najlepsze i najtrudniejsze warunki, o które modlił się Grbić, który od samego początku spotkania z Belgią pokazał, jak bardzo mu na każdym zwycięstwie zależy.

Cieszymy się z czterech zwycięstw, ale ten turniej uwydatnił kolejny raz, jak mała różnica dzieli zwycięstwo i dobre humory od porażki i podważania kierunku, w którym idziemy. Jedna akcja przy 12-11 dla Belgów w tie-breaku mogła doprowadzić do porażki. Argentyna prowadziła 23-20 w drugim secie, ale nie potrafiła nas dobić na 2-0, ale na koniec wszyscy zadowoleni, bo kolejny raz przełamujemy świetnie grającego przeciwnika i już nie drżymy, patrząc w tabelę. Finałowy turniej nam nie ucieknie. Raczej...

Pora na indywidualne oceny:

Marcin Komenda 3=

Muszę córki zapytać, czy jest jeszcze ocena 3 na szynach. Daje 3=, bo nie chcę dawać miernej, a chyba powinienem, ale w przeciwieństwie do słabego zeszłorocznego początku sezonu Komendy, nie mam większych obaw co do poziomu za dwa tygodnie na turnieju w USA. Marcinowi najzwyczajniej piłka nie lata i nie prowadzi gry, tylko gra jak najprościej się da - byle nie popełnić błędu. Znam to uczucie i wiem, z czym się Komenda mierzy. Nie ma swobody, nie ma lekkości, nie ma zabawy z blokiem przeciwnika, tylko walka ze swoją słabością. Jednak znowu podkreślam-dobra gra wróci i nie ma powodu do paniki.

Jan Firlej 4

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla Grbica Komenda jest pierwszym rozgrywającym, ale Firlej mógł w Gliwicach Nikoli w głowie trochę namieszać. Mecz z Belgią dobry, w którym widać było zebrane doświadczenie, pewność i dobry poziom z pierwszego turnieju.

Bartłomiej Bołądź 6-

Może z pewnością lepiej blokować, ale atak jest, obrona (o dziwo!) też jest i serwis również na świetnym poziomie. Nie ma Bołi łatwo, bo od dłuższego czasu musi walczyć z łatką zawodnika, który w dużych meczach nie dojeżdża. Zakładam, że to był powód, dlaczego drużyna z Warszawy z niego zrezygnowała, ale cały sezon pokazuje zupełnie co innego. Może mi przeszkadzać bardzo wysokie i wolne granie z Bołądziem, ale to nie ma kompletnie znaczenia, bo na końcu liczy się liczba punktów i wpływ na wynik i z tego się atakującego rozlicza.

Kewin Sasak

Za mało na ocenę. Nie grał źle, nie grał bardzo dobrze. Najważniejsze dla mnie, że normalnie atakuje, więc do oceny muszę mieć więcej czasu na boisku. Nie rozumiem jego decyzji po dobrych zagrywkach, kiedy próbował zmieniać to, co działało, ale jak było słychać w pomeczowym studio, Nikola też tego nie rozumiał. Zrzucam to na brak rytmu meczowego, zatem trzeba czekać na Kewina cierpliwie.

Wilfredo Leon 6-

Do pełnej szóstki zabrakło dobrego przyjęcia w meczu z Argentyną, ale to, co Leon robi po przerwie na ataku, to jest kosmos. 60 ataków w dwóch meczach, 0 błędów, 3 razy zablokowany i 62% skuteczności! Kosmita!

Aleksander Śliwka 4

Były mecze na 6 jak z Turcją i były na -3, ale uważam, że to był dobry turniej, w którym były momenty najlepszej wersji Śliwki od dłuższego czasu. Po pierwszym turnieju zastanawiałem się jaką rolę i pozycję w zespole szykuje mi Grbić, ale już się nie zastanawiam, za to zastanawia mnie, jak bardzo Olek jest przez kibiców niedoceniany i jak niezrozumiana jest jego rola w drużynie.

Artur Szalpuk 4

Podobnie jak Śliwka miał świetne chwile i chwile średnie, ale całościowo turniej udany. Tylko niech mu już więcej ojciec nie liczy występów w reprezentacji, bo mu tę liczbę zaniża.

Mikołaj Sawicki 4

Mieliśmy kopacza w NFL Janikowskiego, który tylko wybijał piłki, tak mamy Sawika od serwisu. 16 zagrywek, 4 błędy, 2 asy. Dobry wskaźnik i tylko za to można wystawić ocenę.

Bartłomiej Lemański 4-

Słabszy turniej od pierwszego, ale trudno byłoby to powtórzyć. W ataku dobrze, w zagrywce dobrze, w bloku może być lepiej, ale nie patrzmy na mecz z Argentyną, bo akurat wylosował się De Cecco, który każdego środkowego na świecie by zakręcił.

Szymon Jakubiszak 3+

Nie mam zastrzeżeń do ataku, ale mało krzywdy na zagrywce i pogubiony na bloku. Podobnie jak u Lemana, postawił sobie wysoko poprzeczkę w pierwszym turnieju. Było gorzej, ale nie widzę zagrożenia, żeby razem z Lemańskim nie trafili do ostatecznej czternastki.

Jakub Nowak 5

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych środkowych nie miał słabego elementu i to się Nikoli podobało. Dołożył ciekawą zagrywkę i potrafi czytać grę na bloku. Wygrany tego turnieju

Mateusz Poręba

Nie mam pojęcia jak go ocenić. 7 ataków i 7 skończonych, Dwa bloki i as. Niby bardzo dobrze, ale jakby przeleciał przez ten turniej niezauważony.

Maksymilian Granieczny 5

Nie zwalnia tempa i utrzymuje wysoki poziom.

Jakub Popiwczak 5+

Plus za świetne mecze po przerwie, a szóstki nie będzie za jedno przyjęcie na drugą stronę po łatwej zagrywce w ważnym momencie pierwszego seta z Argentyną. Chociaż tam to było pół godziny ważnych momentów. Bardzo dobry debiut w tegorocznej kadrze.