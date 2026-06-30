Oświadczyny podczas meczu Djokovicia na Wimbledonie! Błyskawiczna reakcja Serba (WIDEO)

Tenis

Podczas meczu pierwszej rundy Wimbledonu pomiędzy Novakiem Djokoviciem z Wu Yibingiem doszło do... zaręczyn! Charyzmatyczny Serb w swoim stylu zareagował na wydarzenie, pokazując szczęśliwym zakochanym kciuka podniesionego w górę.

Novak Djoković trzyma rakietę tenisową i gestykuluje do publiczności na trybunach.
fot. PAP
Novak Djoković

Nietypowa sytuacja miała miejsce podczas spotkania pierwszej rundy Djokovic - Yibing. Kiedy zawodnicy wracali na kort po pierwszym secie, który padł łupem Serba, na trybunach pojawiła się wrzawa. Podniesione głosy nie były jednak skierowane w stronę tenisistów.

 

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Okazało się, że jeden z kibiców postanowił oświadczyć się swojej wybrance serca na korcie centralnym Wimbledonu. Blisko zdarzenia był Djokovic, który błyskawicznie zareagował na wydarzenia na trybunach. Najpierw pokazał zakochanym kciuka podniesionego w górę, a chwilę później skierował w stronę pary kilka ciepłych słów, zapewne życzeń na nową drogę życia.

 

 

Serbski tenisista nie bez problemów awansował do drugiej rundy turnieju singlowego w Londynie. Do pokonania Chińczyka potrzebował czterech setów. W kolejnej rundzie Djokovic zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem.

 

Transmisje turnieju wimbledońskiego w Polsacie Sport, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

psl, Polsat Sport
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NOVAK DJOKOVICTENISWIMBLEDON
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