Polska jechała po mistrzostwo świata. Grzegorz Lato: Maszyna działała idealnie

Michał Białoński, Polsat Sport: Czy Cristiano Ronaldo zadzwonił już z gratulacjami? Dopiero teraz strzelił dziesiątą bramkę na mundialu. Zajęło mu to sześć jego edycji.



Grzegorz Lato, król strzelców MŚ 1974 r.: Jeszcze nie, a powinien, przecież ja to osiągnąłem na trzech mundialach (śmiech).

Obecny jest pełen niespodzianek. Kto by się spodziewał, że siedmiomilionowy Paragwaj wyśle do domu Niemców, którzy przyjechali po medal. Maroko, eliminujące Holandię również jest niespodzianką, choć nieco mniejszego kalibru.

To prawda. Za wyjątkiem meczów rozgrywanych grubo po północy, pozostałe oglądam z wielkim zainteresowaniem. Muszę panu powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo rano się budzę, a okazuję się, że Holandia, która była jednym z faworytów "bye, bye! Jedziemy do domu!".



A co do Maroka, musimy pamiętać o jednym, że większość jego piłkarzy jest wychowanych, a nawet urodzonych we Francji. Również dobrze można ich nazwać nie Marokiem, tylko Francją B.

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Japonia postawiła wysoko poprzeczkę przed Brazylią, ale po trafieniu Martinellego, z ostatnich sekund doliczonego czasu, odpadła.



Japończycy zaimponowali mi. Nie tylko wybieganiem i zaangażowaniem, ale też wolą walki i zwycięstwa. Nikomu nie było łatwo z nimi.

Chcielibyśmy widzieć reprezentację Polski tak walczącą?

Jak widzę poziom na mundialu, to mówię sobie, że może i dobrze się stało, że nie pojechaliśmy tam. Choć przecież wyeliminowanie Szwecji to nie było Bóg wie jak trudne.

Mamy nieszczelną obronę, strata trzech bramek na wyjeździe przekreśla marzenia o wyjeździe na MŚ.

Jaka tam słaba obrona. Przecież mamy tam Bednarków, Kiwiorów, supergwiazdy FC Porto. Ja zawsze marzyłem, żeby grać przeciwko takim obrońcom.

Mówi pan to oczywiście z przekąsem. Wracając do mundialu, podobają się panu zmiany, jakie wprowadziła FIFA, na czele z przerwami na nawodnienie organizmu?

Uważam, że nawet schłodzić się, oblać zimną wodą to bardzo pomaga podczas upałów, jakie tam panują. Przecież w Meksyku, USA jest teraz po 35-40 stopni Celsjusza.

Na mundialu 1978 r. w Argentynie też mieliście ciepło.

A jednak przywieźliśmy piąte miejsce.

Grzegorz Lato: Jacek Gmoch zrobił wielkie show przed MŚ 1978 r.

Wtedy wszyscy narzekali, zwolniono trenera Jacka Gmocha, a dziś w ciemno wzięlibyśmy taki występ.

Powiem tak: Jacek przed MŚ zrobił wielkie show, obudził w narodzie wielki apetyt: "Jedziemy zdobyć mistrzostwo świata!". A później sam zapieprzył!

W jaki sposób?

Na otwarcie mundialu zremisowaliśmy z mistrzami świata Niemcami 0-0.

Oglądałem zapis tego meczu. Niemcy nawet nie zdołali poważnie nam zagrozić.



Niech sobie pan wyobrazi, że drużyna idzie ciągiem i wpadamy na grupę, w której są: Brazylia, Argentyna, Peru, czyli trzy drużyny amerykańskie i jedna europejska. A w drugiej grupie były cztery europejskie drużyny: Holandia, Włochy, Niemcy i Austria. W piłce obowiązuje stara piłkarska zasada: zwycięskiego składu się nie zmienia. To jest świętość! A szczególnie dotyczy obrony, dzięki której myśmy tracili mało bramek. Władek Żmuda na środku grał z Jurkiem Gorgoniem. A Jacek Gmoch nagle sobie wymyśla...

Henryka Kasperczaka na środku obrony?

Ten ruch rozwalił nam całą obronę i całą pomoc. Jego uzasadnienie? "Bo oni grają dołem". Jurek Gorgoń został wysłany na trybuny i widząc, jak Kempes dmuchnął nam bramkę głową z ośmiu metrów, skomentował: "A mieli grać dołem" (śmiech). To był jeden nasz problem, ale mieliśmy też drugi.

Kazimierz Deyna nie wykorzystał karnego przy prowadzeniu Argentyny 1-0?



Tak, po tym jak ja strzelałem głową na pustą bramkę, a Kempes, piękną paradą, jak bramkarz, zatrzymał piłkę ręką.

Przy dzisiejszych przepisach za takie zagranie dostałby czerwoną kartkę.

Oczywiście, wyleciałby z boiska i mało tego, nie grałby też następnego meczu.

Podobnie zresztą w meczu z Anglią na Wembley w październiku 1973 r., gdy sunął pan z kontratakiem, a Roy McFarland złapał pana w pół, niczym w rugby. Werdykt? Żółta kartka.

On już wiedział dobrze, że gdy Jasiu Domarski przerzucił piłkę na drugą stronę, a ja włączyłem tryb "pospieszny", to mógł mnie tylko nieczysto zatrzymać. Poza tym lepiej, że mnie złapał, niż by mnie miał ściąć z nóg. Prasa angielska skrytykowała po tym meczu Anglików za to, że zamiast w piłkę, to grali w rugby. Ale ja miałem ich tam dobić na Wembley bramką na 2-1 dla nas. Dzisiaj to bym wiedział, co zrobić.



Mieliśmy złotą dekadę od Monachium 1972 r. do Hiszpanii w 1982 r. Trzech selekcjonerów: Kazimierz Górski, Jacek Gmoch i Antoni Piechniczek.

Antek skorzystał z części naszego pokolenia. Oprócz mnie, do Hiszpanii pojechali: Władek Żmuda, Andrzej Szarmach i Marek Kusto.

Grzegorz Lato: Dlatego Antoni Szymanowski nie pojechał na MŚ 1982 r.

W ostatniej chwili z kadry na mundial w Hiszpanii wypadł Antoni Szymanowski.

Antoś sam sobie zawalił. Graliśmy mecz kontrolny we Francji. Prowadziliśmy 2-0. Trener Piechniczek mówi do Antka Szymanowskiego: "Antoś, przejdziesz na lewą stronę, a ja na prawą wpuszczę Guta, by go tam sprawdzić". Antek odpowiedział w ten sposób: "Panie trenerze, ja na lewej stronie nie mogę grać. Albo na środku, albo na prawej".



To chyba do trenera należy decyzja, kto gdzie gra?

Oczywiście. Piechniczek odparł: "To zostajesz w szatni". Po tym zajściu nie wziął Antka na mundial do Hiszpanii. Gdyby nie to, zdobyłby drugi srebrny medal i byłoby nas dwóch z kompletem medali, jakie polska piłka wywalczyła w tamtej dekadzie.



Co było kluczem do sukcesu w tej dekadzie? Mocna liga, mądrość Górskiego?

Kaziu Górski prowadził reprezentację młodzieżową, do lat 23. A przed nim kadrę prowadził Ryszard Kuncewicz, na którego mówiliśmy "Faja", bo on sporo palił. Gdy Kaziu został selekcjonerem, to na Stadionie Dziesięciolecia przegraliśmy z Niemcami 1-3. Graliśmy jeszcze w starym składzie.



W październiku 1973 r., choć prowadziliśmy po trafieniu Bulzackiego.

Po tej porażce Kaziu wymienił kilku zawodników. Z młodzieżówki wstawił: Jurka Gorgonia, Tosia Szymanowskiego, Mirka Bulzackiego, mnie, Lesława Ćmikiewicza. Dostawił do nas Deynę i Gadochę w ataku, a w pomocy Maszczyka i Kasperczaka. Niestety, Włodek Lubański złapał wtedy kontuzję, bez kontaktu z przeciwnikiem.



Ja ze Stalą Mielec zdobyłem wtedy mistrzostwo Polski, zostałem królem strzelców, ale trener Górski nie zabrał mnie na tournee po Ameryce, którym na przełomie lipca i sierpnia kadra zaczęła przygotowywania do meczu na Wembley. Skończyło się tak, że gdy kadra wracała zza oceanu i przenosiła się do Bułgarii, to trener Górski dowołał mnie, Henia Wieczorka i Bohdana Masztalera. Ja zagrałem cały mecz w Bułgarii, strzeliłem dwie bramki i tak się zaczęła moja kariera reprezentacyjna na poważnie. We wrześniu pokonaliśmy Walię 3-0. A tydzień przed meczem na Wembley zremisowaliśmy towarzysko z Holandią 1-1. Trener Holendrów Frantisek Fadrhonc przestrzegał Anglików, którzy byli już spakowani przed wyjazdem na MŚ. Świat uznawał ich za głównych faworytów. Okazało się, że Polacy pokrzyżowali te plany.



Do tego na Wembley publiczność dołożyła swoje. Wspierało nas kilka tysięcy Polaków, ale Anglików było ponad 90 tys. I ci Anglicy wołali na nas: "Animals, animals!"

To was rozsierdziło?

Polaka nie można denerwować, bo Polak wam pokaże, gdzie raki zimują!

Wracając do tego, co było kluczem do sukcesu w tamtym czasie: trener Górski przebudował drużynę, dając szansę swym byłym podopiecznym z młodzieżówki. I to dało efekt piorunujący!

Natomiast do teraz żałuję, tego co Jacek Gmoch zrobił w Argentynie. To tak jakby pan pisał maturę i oddał czystą kartkę. Jak można zmienić zwycięski skład?! No nie ma szans!

Grzegorz Lato o zatargu z Jackiem Gmochem, który leżał w jego łóżku

To zaburzyło automatyzmy?

Bez wątpienia. Do tego doszedł jeszcze zatarg z Jackiem, jaki mieliśmy ja i Andrzej Szarmach. Poszło o to, że w wolnym czasie udaliśmy się do naszego znajomego Gucia, który załatwiał nam bilety lotnicze, bo pracował w PLL Lot. Byliśmy u niego na kawce. Czas wolny był do godziny 22. A myśmy wrócili pięć po. Trener Gmoch wziął z recepcji klucze od naszego pokoju i leżał na moim łóżku.

Jak zareagowaliście?

Zwykłym "dzień dobry". Jacek odpowiedział: "Która godzina?". Ja mówię, że siedem po dziesiątej. Ale nikt nam nie mógł zarzucić, że wypiliśmy jakieś piwko czy coś w tym stylu. Zero!

Czyli wróciliście trzeźwi?

Oczywiście! Na kadrze się nie piło, chyba że trener dał zielone światło, to wychylaliśmy piwko po meczu. Ono przyspieszało przemianę materii, człowiek się szybciej regenerował, czyścił organizm.

Ale to nasze lekkie spóźnienie stało się zarzewiem konfliktu. Zrobiła się wielka awantura. W naszym interesie poszedł się wykłócać z Gmochem nasz kapitan Kaziu Deyna. Kaziu darł się jak cholera. Oni z Jackiem grali przecież razem w Legii, więc mógł sobie pozwolić na więcej. Kaziu krzyczał: "Co ty myślisz kur..? A kto będzie bramki strzelał?!" (śmiech). Z pokoju trenera wyszedł i pieprznął drzwiami tak, że pół hotelu nie spało.

Tak Jacek Gmoch załatwił talon na luksusowy samochód dla Andrzeja Szarmacha

Ostatecznie rozeszło się po kościach?

Później w Danii wygraliśmy 2-1 po dwóch trafieniach Włodka Lubańskiego. Za pierwszym razem dograłem mu ja. Pojechałem prawą stroną, bramkarz wyszedł, a ja cyk Włodkowi do pustej. Później podał Heniu Kasperczak z rzutu rożnego, Włodek wszedł i głową uderzył. To zwycięstwo ustawiło nas, wiedzieliśmy, że pojedziemy na MŚ, bo wygraliśmy także w Portugalii 2:0, po moich dwóch bramkach, a w rewanżu u siebie pokonaliśmy ją 1:0. Z Danią wygraliśmy również oba mecze.

Wracając do zadymy z trenerem Gmochem, to ostatecznie Jacek się zachował z klasą. Gdy w Danii wróciliśmy do hotelu, trener przyniósł do naszego pokoju whisky i trzy kieliszki: "Chłopaki, na zgodę!" (śmiech).

Trener Gmoch zawsze był inteligentny, więc wyciągnął wnioski.

Tak, ale przy okazji jeszcze ugraliśmy jedną rzecz. W czasach PRL-u były talony na samochody. Andrzej Szarmach mówi, że zależy mu na talonie, ale nie chce Łady, tylko Fiata 131.



To był jeden z najbardziej luksusowych samochodów włoskiej marki u schyłku lat 70.

Ja miałem wtedy Fiata 132, nówkę. I wie pan co? Jacek ten talon załatwił. Taką miał moc sprawczą. Szkoda tylko, że zrobił nam psikusa ze zmianą w obronie przed meczem z Argentyną. Do dziś mu się dziwię. Maszyna działała przecież idealnie!

Wracając do MŚ 1978 r., długo nie mogłem też zrozumieć innej sprawy. Przegrywamy z Argentyną 0-1, a Jacek, zamiast wpuścić Włodka Lubańskiego, to on wprowadza Włodka, ale Mazura. Mazur mój przyjaciel. A dlaczego taka zmiana? Po czasie to zrozumiałem. Przecież przed objęciem reprezentacji Jacek trenował m.in. Zagłębie Sosnowiec, ulubiony klub Edwarda Gierka. Przypadkowo grał tam także Włodek Mazur.



Gdy w walce o finał mundialu w Rosario znaleźliśmy się w tarapatach, Włodek Lubański mógł nas uratować. To był kawał zawodnika, przyjemnie się z nim klepało piłkę. Grałem z nim przez rok w Lokeren. To była czysta przyjemność.

Gdy trzy lata temu, na stuleciu Lokeren spiker zapytał zebranych: "Czy dzisiaj stać by nas było na taki atak: Larsen - Lubański - Lato?", zabrałem mu mikrofon i powiedziałem: "Stop! Lato - Lubański - Larsen". Cała sala ryczała ze śmiechu. Preben Larsen mówi tak: "Gregor, ty zawsze żartem zdemontujesz system", ale w książce ładnie o mnie wspomniał, że najwięcej nauczył się od Polaków. Od Lubańskiego i od Laty.